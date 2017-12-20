ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື ຄົນໃໝ່ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະລົງໂທດ ຜູ້ພົວພັນລັກລອບ ຄ້າຂາຍໄມ້ເຖື່ອນ

ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປືຄົນໃໝ່ ຢືນຢັນວ່າ ຈະດຳເນີນຄະດີເພື່ອລົງໂທດ ຕາມກົດ
ໝາຍ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານທຸກຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບ ຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ
ຈາກແຂວງອັດຕະປື ໄປຍັງຊາຍແດນຫວຽດນາມ ຊື່ງຊົງລິດໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ
ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານເລັກ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປືຄົນໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ
ແທນຕຳແໜ່ງຂອງ ທ່ານນາມ ວິຍະເກດ ເຈົ້າແຂວງຄົນເກົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ພະ
ຈິກ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າ ທ່ານຈະດຳເນີນຄະດີ
ເພື່ອລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານທຸກຄົນ ທີ່ມີສ່ວນໃນການກໍລະນີ
ລົດບັນທຸກສິນຄ້າຈຳນວນ 27 ຄັນ ທີ່ພະຍາຍາມລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ ຈາກແຂວງ
ອັດຕະປືໄປຍັງຊາຍແດນຫວຽດນາມ ທີ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວສາ
ມາດຈັບກຸມໄດ້ໃນເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ຜ່າມມາ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວຈະໄດ້ຂາຍ
ໄມ້ທ່ອນທີ່ຍຶດໄດ້ດັ່ງກ່າວໄປທັງໝົດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວ່າພິຍານຫລັກຖານຕ່າງໆນັ້ນຍັງ
ຢູ່ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນບັນຫາສຳລັບການເອົາຜິດກັບພະນັກງານລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເຫດ
ການແຕ່ຢ່າງໃດດັ່ງທີ່ີທ່ານເລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
“ສຳລັບລົດໄມ້ 27 ຄັນນີ້ ຄວາມຄືບໜ້າຄືວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ນຶ່ງພວກເຮົາກະໄດ້ປະມູນ
ຂາຍໄມ້ທີ່ເປັນຂອງກາງແລ້ວ ແລະບັນຫາສອງເລື່ອງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພວກ
ຂ້າພະເຈົ້າກະໄດ້ໃຫ້ເຂົາປຽບການນຳໃຊ້ມາດຕະການ ລະແມ່ນພວກເຈົາຈະປະຕິ
ບັດຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າຊິເປັນໄປແນວໃດຫັ້ນກະຂໍໃຫ້ເປັນຂອດການພິຈາລະນະ
ນາ ແຕ່ວ່າສຳຄັນຫັ້ນມີແຕ່ວ່າອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ກໍຖືກຄະນະສະເພາະກິດ
ຈະດຳເນີນຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ໃຫ້ກັງວົນວ່າແຂວງສີໄປຊີນໍາໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ໄປຕາມ
ກົດໝາຍ.”
ທັ້ງນີ້ລັດຖະບານທຸກ 27 ຄັນທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເປັນລົດບັນ
ທຸກສິນຄ້າຂອງ 5 ບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດການ
ຄ້າຂາອອກ ຂາເຂົ້າມານານແລ້ວຂຈຶ່ງເຊື່ອວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານເຂົ້າໄປກ່ຽວ
ຂ້ອງດ້ວຍ ໂດຍທີ່ທ່ານນາມ ວິຍະເກດ ກໍໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນເຈົ້າ
ແຂວງ ອັດຕະປືວ່າບັນຫານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຊໍາເຮື້ອມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ໂດຍສຳລັບພາກ
ທຸລະກິດກໍຖືກການອຳນວຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງຫລວງຫລາຍ ສ່ວນພາກລັດ
ນັ້ນກໍລົ້ມແຫລວໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະກາຍເປັນພະຍາດຊໍາເຮື້ອພາຍໃນອົງການຂອງລັດຖະບານເອງ ຫາກແຕ່ວ່າທ່ານນາມກໍບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເພາະ
ຖືກຍ້າຍຈາກເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື ໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ຢູ່ທີ່ສະພາວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ວັນທີ 21 ພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ.
ທາງດ້ານທ່ານຄຳລຸຍ ຍາດຕິວົງ ຫົວໜ້າແຜນກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຍອມຮັບວ່າຍັງຄົງມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລາວ ແລ້ວກະລັກລອບຂົນ
ສົ່ງໄປຍັງຫວຽດນາມ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະ
ເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍລັງບໍ່
ສາມາດສະກັດກັ້ນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເພາະຂາດປະສິດທິພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ການກາດສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງກໍໄດ້ສັ່ງປິດໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງໄມ້ເຖິງ 281 ແຫ່ງທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍຜິດກົດໝາຍ ສ່ວນການກວດກາເພື່ອ
ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນແຂວງຄຳມ່ວນໃນສ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງ
ໄດ້ທຳການກວດກາ 15 ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຮ້ອງຮຽນຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນພົບວ່າການສໍ້ລາດບັງ
ຫລວງເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍກວ່າ 197 ລ້ານທັງຍັງກວດພົບການລັກລອບຄ້າໄມ້ຜິດກົດ
ໝາຍໃນປະລິມານເກີນກວ່າ 4.7 ລ້ານແມັດກ້ອນທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງໄປຍັງຫວຽດນາມ
ອີີກດ້ວຍ
ທາງດ້ານ Global Witness ອົງການອະນຸລັດຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຊາດສາກົນ ລາຍ
ງານວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຄ້າໄມ້ຂອງຫວຽດນາມເປັນກການທຸລະກິດທີ່ຮັບຊື້ໄມ້ທີ່ລັກລອບ
ຂົນສົ່ງອອກຈາລາວໄປໃນຫວຽດນາມຫລາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບການບໍລິສັດຄ້າ
ໄມ້ຂອງຫວຽດນາມກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດໄມ້ແປຮູບ (furniture) ໄປຂາຍ
ໃນຕະຫລາດຕ່າງປະເທດເປັນອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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