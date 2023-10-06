ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ໃສ່ພິທີສຳເລັດການສຶກສາ ຂອງທະຫານຊີເຣຍ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີເຣຍກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເວລາໂດຣນລຳນຶ່ງໂຈມຕີພິທີສຳເລັດການສຶກສາຂອງພວກທະຫານ ຢູ່ໃນເມືອງໂຮມ.
ອົງການຂ່າວເອພີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງຊີເຣຍ ລາຍງານວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 240 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີ. ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການນອງເລືອດດັ່ງກ່າວ.
ທະຫານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໂດຣນຕິດລະເບີດໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ພິທີສຳເລັດການສຶກສາໃນຂະນະທີ່ໃກ້ຈະເສັດສິ້ນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ກ່າວວ່າ ພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍພາກັນ ຢູ່ໃນບັນດາສະພາບການທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ລັດຖະບານຂອງຊີເຣຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄວ້ອາໄລເປັນເວລາສາມວັນ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.
ທະຫານໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ພວກຫົວແຮງຈັດ “ທີ່ໜູນຫລັງໂດຍກຳລັງສາກົນທີ່ຮູ້ກັນດີ” ໃນການໂຈມຕີ ໂດຍປາດສະຈາກການບອກຢ່າງສະເພາະເຈົາະຈົງ ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ “ຕົນຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະແນ່ນອນຕໍ່ບັນດາອົງການພວກກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃສ.”
ຫລັງຈາກການໂຈມຕີ ລັດຖະບານໄດ້ຖີ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງອີລິບ ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນຂອງພວກກະບົດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ. ມີການເສຍຊີວິດຫລາຍປານໃດຈາກການຖີ້ມລະເບີດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບໍ່ເປັນທີ່ຊາບໄດ້.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ຍິງຖະຫລົ່ມໃສ່ໝູ່ບ້ານນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຖືກເຮືອນຂອງຄອບຄົວນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ເຖົ້າຄົນນຶ່ງ ແລະລູກນ້ອຍຂອງລາວ ສີ່ຄົນເສຍຊີວິດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍ ເຫລືອ ອີງຕາມອົງການ White Helmets ທີ່ເປັນອົງການອາສາສະໝັກປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ.
ອົງການ White Helmets ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນອີກເກົ້າຄົນ ຍັງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.