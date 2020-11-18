ຢ່າງໜ້ອຍ 55 ຄົນ ບາດເຈັບ ໃນການປະທ້ວງ ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ມີຂະບວນການໃໝ່ ປາກົດຂຶ້ນມາ

ປະຊາຊົນຢ່າງຫນ້ອຍ 55 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ບາງຄົນກໍມີຮອຍລູກປືນຢູ່, ໃນເວລາທີ່ພວກປະທ້ວງເດີນຂະບວນໄປຍັງສະພາຂອງໄທປະທະກັບຕຳຫຼວດແລະພວກຕ້ານການປະທ້ວງທີ່ນິຍົມກະສັດ, ຢູ່ໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ມີຂະບວນການປະທ້ວງຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວໜຸ່ມໃນເດືອນກໍລະກົດເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ສີດນໍ້າ ແລະຍິງອາຍແກັສນໍ້າຕາເຂົ້າໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຕັດຜ່ານຮົ້ວຂັ້ນທີ່ເປັນເລັກລວດບາງໆເຂົ້າໄປ ແລະຍົກເອົາແທ່ງຊີມັງທີ່ໃຊ້ຕັນຢູ່ທາງນອກຂອງຕຶກສະພານັ້ນອອກ. ຕຳຫຼວດໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຍິງປືນດ້ວຍລູກປືນແທ້ ຫຼືລູກປືນຢາງແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບສວນຫາຜູ້ທີ່ອາດຈະໃຊ້ອາວຸດປືນຍິງ.
ຂະບວນການປະທ້ວງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງລັດຖະທຳມະນູນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ລະບົບທີ່ພວກປະທ້ວງກ່າວວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ອຳນາດຂອງທະຫານນັ້ນ, ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງຂອງປະເທດໄທໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ເດີນຂະບວນປະທ້ວງນັບເປັນພັນໆຄົນ ໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ທີ່ຕຶກສະພາເພື່ອສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນ. ພວກປະທ້ວງຍັງຕ້ອງການປົດ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ອະດີດຜູ້ບັນຊາກອງທັບອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ແລະຫລຸດຜ່ອນອຳນາດຂອງກະສັດມະຫາ ວາຈີຣະລົງກອນອີກດ້ວຍ.
ສູນການແພດເອຣະວັນຂອງນະຄອນຫລວງບາງກອກກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 55 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ສູນດັ່ງກ່າວຍັງລາຍງານວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 32 ຄົນກຳລັງທົນທຸກທໍລະມານຈາກການຖືກອາຍແກັສນໍ້າຕາແລະອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຖືກລູກປືນ.