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ວັນສຸກ, 22 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທັດສະນະຄະຕິຂອງຊາວເອເຊຍ ກ່ຽວກັບ ສະຫະລັດ ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ຈີນຫຼຸດລົງ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ເທັກນິກ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ເມືອງ ກຣີນສໂບໂຣ, ລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, 14 ເມສາ, 2022.

ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ກ່ຽວກັບ ການນຳພາຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນໂລກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວທະວີບເອເຊຍໃນປີ 2021, ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດ ລາວ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຫວຽດນາມ, ອີງຕາມການສຳຫຼວດຂອງບໍລິສັດ ກາລລັບ (Gallup).

ຄວາມເຫັນພ້ອມໃນລະດັບປານກາງໃນທົ່ວ 33 ປະເທດ ທີ່ຖືກສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນຢືນຢູ່ 41 ເປີເຊັນປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເປີເຊັນຫຼາຍກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງບໍລິສັດ Gallup. ຄວາມເຫັນພ້ອມກ່ຽວ ກັບ ການນຳພາຂອງຈີນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 1 ຫາ 27 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະດຽວກັນ.

ຜູ້ຕອບຄຳຖາມທັງຫຼາຍຍັງຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການນຳພາໃນເຢຍຣະມັນ, ເຊິ່ງສູງທີ່ສຸດໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນທີ່ 43 ເປີເຊັນ, ແລະ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງຢືນຢູ່ທີ່ 33 ເປີເຊັນ. ການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການ ກ່ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.

ການຄົ້ນພົບຕ່າງໆຈະເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າຍິນດີ ສຳລັບລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ມີແຜນຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ມີເດີມພັນສູງກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ໃນເດືອນໜ້າ.

ຄວາມເຫັນພ້ອມ 41 ເປີເຊັນ ສຳລັບການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນສູງກວ່າຈຸດໃດໆໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບໍລິສັດ Gallup, ແຕ່ຍັງຕໍ່າກວ່າລະດັບ 45 ເປີເຊັນ ທີ່ຖືກບັນທຶກ ໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນເມື່ອປີ 2013.

ບໍລິສັດ Gallup ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສັງເກດໄດ້ວ່າ, ອັດຕາຄວາມເຫັນພ້ອມ ສຳລັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນ ໃຫຍ່ທີ່ຖືກເກັບ ໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງຈາກການຖອນກອງກຳລັງສະຫະລັດ ອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ໃນເດືອນສິງຫາ 2021.” ເຖິງແມ່ນການຖອນກຳລັງດັ່ງກ່າວໄດ້້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍກໍ່ຕາມ, ອັດ ຕາມຄວາມທໍ້ແທ້ 14 ເປີເຊັນໃນປະເທດນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງກວ່າປີ 2019.

ມີພຽງປະເທດດຽວໃນເອເຊຍ ທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການນຳພາຂອງສະຫະລັດໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງຕົວເລກແມ່ນຢູ່ທີ່ 7 ເປີ ເຊັນ. ຄວາມເຫັນພ້ອມລະດັບຕໍ່າ ຍັງໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນປະເທດ ເທີກີ ຢູ່ທີ່ 22 ເປີເຊັນ ແລະ ປາກິສຖານ 23 ເປີເຊັນ.

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