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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ເປັນ​ຫຍັງ ກອງ​ທັບ​ເຮືອ ອາ​ຊ່ຽນ ຈຶ່ງ​ຊ້ອມ​ລົບ ຮ່ວມ​ກັບ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ

ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ໃກ້​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ຫຼຽວ​ໜິງ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຫໍ​ພິ​ພິດ​ທະ​ພັນ​ກອງ​ທັບ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ.

ການຊ້ອມລົບ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ 10 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອາ​ຊ່ຽນ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຄົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້ຊ້ອມລົບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຈີນ​ໃນ​ປີກາຍນີ້ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ທັງ​ສອງ​ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມຫວັງເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຕົນ​ຄອບ​ງຳ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ໂລກ ທີ່​ອາດຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ໄປ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ໃດ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ​ກໍ​ໄດ້ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອາ​ຊ່ຽນ ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ທັງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ຈະ​ທຳ​ການຊ້ອມ​ລົບໃນ​ອາ​ທິດ​ທຳອິດ​ຂອງ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ໃກ້ໆ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ໄທ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ເອເຊຍ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້.

ທ່ານ​ແອ​ແລນ ຈອງ ຮອງ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຣາ​ຊາ​ລັດ​ຕະ​ນາມ​ໃນ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ພຽງ​ສັນ​ຍານ​ຄວັນ ແລະ​ບໍ່​ຄວນ​ຄິດ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ​ໄປກວ່ານັ້ນ ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພຽງ​ສັນ​ຍານ​ຄວັນ​ກໍ​ຈິງ ແຕ່​ມັນກໍ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຈິງ​ຈັງໂດຍ​ຈີນ. ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຄິດ​ວ່າ ຈີນ​ຈະ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຈິງ​ຈັງ ທີ່​ຍັງ​ຮູ້​ວ່າ ຕົນ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕ້ອນ​ອາ​ຊ່ຽນ​ເຂົ້າ​ແຈ​ໃຫ້​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໄດ້.”

ສະ​ມາ​ຄົມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຮ່ວມ​ກັນ 630 ລ້ານ​ຄົນ​ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ໃນ​ຊື່ອາ​ຊ່ຽນນັ້ນ ໄດ້​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງທະ​ເລ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຈີນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ປີ 2018.

ຈີນ​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕ່າງ​ກໍ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ຕໍ່​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ຝ່າຍ​ໃດ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ. ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຕ່າງ​ກໍ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບສອງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແມ່ນກັບ​ຈີນ ແຕ່​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແມ່ນ​ກັບ​ສະ​ຫ​ະ​ລັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈີນ​ກົດ​ດັນ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ທາງ​ທະ​ເລ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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