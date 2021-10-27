ອາຊຽນ ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໂດຍປາສະຈາກ ການມີໜ້າຂອງ ມຽນມາ

ສະມາຄົມແຫ່ງປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນສາມວັນໂດຍປາສະຈາກ ມຽນມາ, ຫຼັງຈາກລັດຖະບານທະຫານທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດນັ້ນໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ແທນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງໄປກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແທນຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງກອງທັບເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນທີ 15 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອບໍ່ລວມນາຍພົນລະດັບສູງຂອງ ມຽນມາ ທ່ານ ມິນ ອອງ ແລງ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບການຕຳໜິຕິຕຽນ ມຽນມາ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອາຊຽນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ກອງທັບ ມຽນມາ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຜູ້ນຳພົນ ລະເຮືອນທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູຈີ.
ກົງກັນຂ້າມ, ກຸ່ມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊີນ ທ່ານ ຈານ ເອ, ເລຂາທິການຖາວອນໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານທະຫານນັ້ນ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທອງອອນໄລນ໌ ໃນຖານະເປັນຜູ້ແທນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ.
ໂຄສົກລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ ພົນຕີ ຊໍ ມິນ ຕຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຊື້ອເຊື້ອນັ້ນ “ບໍ່ໄດ້ຈັດ ມຽນມາ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ” ກັບປະເທດອື່ນໆ ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ບລູມເບີກ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກເຮົາ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດເຮົາຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບປະເທດອື່ນແມ່ນຄືກັບການໂຈມຕີຕໍ່ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງປະເທດພວກເຮົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳລັດ, ເຂົາເຈົ້າຄວນເຊື້ອເຊີນຜູ້ນຳລັດ.”
ທ່ານນາງ ຊຸນ ຢຸນ, ຜູ້ອຳນວຍການຮ່ວມຂອງໂຄງການເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຄງການ ຈີນ ຢູ່ສູນກາງ ສຕິມສັນ, ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະບານທະຫານດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງສົ່ງສັນຍານເຖິງ ອາຊຽນ ດ້ວຍການເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົ່ງຄົນໃດໄປ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາກພາສາຈີນກາງ ຜ່ານທາງອີເມລວ່າ “ສັນຍານກໍແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານທະຫານເຫັນຕົນເອງດັ່ງກັບຜູ້ປົກຄອງຜູ້ດຽວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ ບໍ່ຮັບເອົາການພະຍາຍາມທີ່ຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈຂອງ ອາຊຽນ.” ສູນກາງ ສຕິມສັນ ແມ່ນສູນນັກວິໄຈໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
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