ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການ ຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຈີນ ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນພູມິພາກນິຍົມນຶ່ງດຽວ

ການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງອາຊຽນກັບຈີນ ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນພູມິພາກນິຍົມນຶ່ງດຽວ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງຍາວນານ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ດຣ. ສົມພົບ ມານະຣັງສັນ, ອະທິການບໍດີ ສະຖາບັນການຈັດການປັນຍາພິວັດ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມສໍາພັນທາງເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະການສື່ສານສາກົນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນທາງເສດຖະກິດການຄ້າ ແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດ ມີສະພາບການທີ່ເຊື່ອມໂຊມລົງອີກດ້ວຍ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຂັດແຍ້ງກັນເກັບກ່ຽວ Semi-conductor ໃນເທັກໂນໂລຈີການສື່ສານ Digital ແລະປັນຍາປະດິດ (Al) ນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນກັນໃນການສ້າງກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນທາງເສດຖະກິດຢ່າງໃກ້ຊິດອີກດ້ວຍ ໂດຍສໍາລັບ ຈີນ ກໍຄືການສ້າງສໍາພັນທີ່ດີກັບທຸກປະເທດພາກພື້ນເອເຊຍ ທີ່ລວມທັງກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນພູມິພາກນິຍົມນຶ່ງດຽວ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຢ່າງຍາວນານ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກການພັດທະນາທາງລົດໄຟລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບໂຄງຂ່າຍດຽວກັນ ໂດຍເລີ້ມຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ລາວ ທີ່ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1 ປີນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ ດຣ. ສົມພົບ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຕອນນີ້ເປີດເກມບຸກວ່າດ້ວຍການສ້າງ Infrastructure ນີ້ເຫັນບໍ ເຊັ່ນທາງລົດໄຟກໍດີ ຫຼັກໆເລີບກໍເຊື່ອມກັບລາວ ສ້າງໃຫ້ແກ່ກໍາປູເຈຍ ແລະຕອນນີ້ກໍາລັງຈະຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມເພື່ອທີ່ຈະສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊິ່ງມີຂະໜາດຂອງລາງລົດຄືກັບຈີນ ເພາະວ່າຫວຽດນາມນີ້ຈະເປັນປະເທດທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ, ຍ້ອນຫຍັງ? ກໍຍ້ອນວ່າພູມສາດຂອງປະເທດນີ້ມັນຍາວຫຼາຍ ເໜືອຮອດໃຕ້, ສະນັ້ນ ການເດີນທາງໂດຍທາງລົດໄຟຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນແລ້ວຕອນນີ້ ຫວຽດນາມກໍເລີ້ມສົນໃຈສົ່ງສິນຄ້ານີ້ຜ່ານຈີນໄປຢູໂຣບນີ້ເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ສະນັ້ນແລ້ວນີ້ ລະບົບລົດໄຟທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອາຊຽນສ່ວນເທິງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະຂອງຄວາມຮ່ວມມືແບບພູມິພາກນິຍົມ.”
ພ້ອມກັນນີ້ ສໍານັກພາສີການຄ້າປະຈໍາເຂດສິບສອງພັນນາໃນແຂວງຢຸນນານຂອງ ຈີນ ລາຍງານວ່າ ໃນຊ່ວງທັນວາ ປີ 2021 ເຖິງເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ່າງໆຄິດເປັນປະລິມານລວມຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານໂຕນ ແລະໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ, ໃນນີ້ເປັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ລາວ-ຈີນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ແລະໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໂດຍສານ 8.7 ຄົນໃນ ຈີນ ກັບ 1.6 ລ້ານຄົນໃນລາວ, ພ້ອມທັງຍັງໄດ້ຄາດການວ່າ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 13 ລ້ານໂຕນ ແລະໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ໂດຍສານເກີນກວ່າ 12 ລ້ານຄົນໃນປີ 2023 ນີ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ດ້ວຍບັນຫາການຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງຍັງຄົງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະສິ້ນສຸດລົງງ່າຍໆນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະ ບານຈີນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດໃນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນ 3 ດ້ານຄື ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ ແລະການພັດທະນາ Semi-conductor ເພື່ອສ້າງສັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ຕ້ອງປະຕິບັດແຜນການນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ--BRI ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ດັ່ງທີ່ ດຣ. ປິຕິ ສີແສງນາມ ຜູ້ອໍານວຍການສູນສຶກສາເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທະ ຍາໄລຂອງໄທ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ:
"ຈີນ ກໍມີຈຸດອ່ອນ ແລະຂໍ້ຫ່ວງກັງວົນສາມເລື້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ 1. Semi-conductor, 2. ເລື້ອງຂອງສິນຄ້າກະເສດ ແລະອາຫານ, 3. ພະລັງງານ, ສາມເລື້ອງນີ້ກໍຈະເປັນເລື້ອງທີ່ ຈີນ ຫ່ວງ ແລະກັງວົນ ແລະກໍຖືວ່າເປັນຈຸດອ່ອນບາງ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງກໍຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສາມເລື້ອງນີ້ເປັນຫຼັກ, ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເບິ່ງແບບນີ້ນິ ເຮົາກໍຈະຮູ້ວ່າ ຈີນ ກໍບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ປັດໃຈບວກຢ່າງດຽວ, ນັ້ນລະເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງເນັ້ນນະໂຍບາຍ Belt and Road Initiative ເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້.”
ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານລາວກໍາລັງພິຈາລະນາເພື່ອອະນຸຍາດສໍາປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກ Rare Earth ໃຫ້ແກ່ 357 ບໍລິສັດຈາກ ຈີນ, ແຕ່ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນ Rare Earth ກັບແຮ່ເຫຼັກ ແລະ Crypto ໃຫ້ແກ່ 77 ບໍລິສັດ ຈີນ ໄປແລ້ວ, ໂດຍທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມພຽງແຕ່ 100 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.