ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກມື້ນີ້ ຄົນອາເມຣິກັນທົ່ວໄປ ຮວມທັງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແມ່ນພາກັນໄປໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງ ເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຕາມລັດຕ່າງໆ. ຍານາງໃຫຍ່ ທີ່ຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ ກ່າວວ່າ:
“ຊິເລືອກຝ່າຍເດໂມແຄຣັດ ມັກເດໂມແຄຣັດເພາະວ່າທີ່ຜ່ານໆມາ ເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ດີ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ”
ໃນສະພາຊຸດປັດຈຸບັນ ພັກເດໂມແຄຣັດຄວບຄຸມ 220 ບ່ອນນັ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຄວບຄຸມ 212 ບ່ອນນັ່ງ ສ່ວນອີກ 3 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນເປັນບ່ອນນັ່ງທີ່ຫວ່າງ. ສ່ວນສະພາສູງກຳຜູ້ລະ 50 ບ່ອນນັ່ງ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດເປັນຜູ້ໄດ້ປຽບ ຍ້ອນມີຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາຣາ ແຮຣິສ ເປັນຜູ້ຕັດສິນຊີ້ຂາດ.
ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກການເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທັງໝົດ 435 ຄົນແລ້ວ ຍັງຈະມີການເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາສູງ 35 ທ່ານ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 100 ທ່ານ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດອີກ 36 ທ່ານ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 50 ທ່ານ.
ການໄປການປ່ອນບັດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊົມໃຊ້ສິດເສລີພາບຂອງທ່ານແລະກໍເປັນການເຮັດໜ້າທີ່ພົນລະເມືອງດີ ຊຶ່ງບັດຂອງທ່ານທີ່ປ່ອນໄປນັ້ນ ອາດພາໃຫ້ມີການປ່ຽນເກີດຂຶ້ນ ແລະຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີການປະກາດໃຫ້ຊາບພາຍໃນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມີຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານຄົນໄດ້ໄປລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼືດ້ວຍການປ່ອນບັດທາງໄປສະນີເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.