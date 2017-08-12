ຂະນະທີ່ ການາດາ ຮັບເອົາ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຊາວເຮຕີ ແຕ່ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຍັງມີຢູ່

ລັດຖະບານການາດາ ໄດ້ຖົມຊຸມເປັນບາງສ່ວນນື່ງ ເພື່ອວ່າບັນດາຜູ້ຍ່າງຜ່ານ ຊອກຫາ
ບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກພາກເໜືອຂອງລັດ New York ເຂົ້າສູ່ແຂວງ
Quebec ເພື່ອຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ໄດ້ຕັ້ງຜາມຂຶ້ນເພື່ອດຳເນີນ
ການໃນເລື່ອງເຈ້ຍສໍ ແລະກຳລັງຈ້າງຄົນຂົນສົ່ງແລະລ້ຽງດູບັນດາຜູ້ທີ່ມາຮອດໃໝ່. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການຍື່ນມືຮັບຕ້ອນກໍດີ ຊາວເຮຕີ ຜູ້ຈະຂໍລີ້ໄພ ກໍຮູ້ສຶກ ບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈ
ປານໃດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງບາງຄົນ.
“ມັນແມ່ນຄວາມຜິດທີ່ ການາດາ ຈະໃຫ້ການລີ້ໄພແກ່ພວກທີ່ໄດ້ຂ້າມຢູ່ຊາຍແດນມາ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Jean-Ernest Pierre ທະນາຍຄວາມ ຄົນເຂົ້າເມືອງສຳ
ລັບຊາວເຮຕີ ໃນນະຄອນ Montreal. ທ່ານກ່າວວ່າ ຊາວເຮຕີຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຖືກຊັກ ຈູງໄປໃນທາງຜິດ ໂດຍຂ່າວຂອງສື່ສັງຄົມ ທີ່ສະເໜີແນວ່າ ການາດາເປັນທາງເລືອກ ທີ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທີ່ດີກວ່າສະຫະລັດ ທີ່ພວມມີການປາບປາມຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ.
ທ່ານ Pierre ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ແຕ່ຊາວເຮຕີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອາດຈະພົບເຫັນ
ວ່າ ມີຄວາມຍາກລຳບາກຫລາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຖານະ ເປັນອົບພະຍົບ ແລະຂໍລີ້ໄພການ
ເມືອງຢູ່ການາດາ. ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງການາດາບັງຄັບວ່າ ຜູ້ທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຈະຕ້ອງ
ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເປັນຄວາມຈິງໃນການຖືກປະຫັດປະຫານ” ຍ້ອນ
ຜິວພັນ ສາສະໜາ ຫລືການເມືອງ ຫລືທາງເພດ. ຄວາມຍາກລຳບາກດ້ານເສດຖະກິດ
ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍ. ທ່ານ Jean-Sebastein Boudreaut ຫົວໜ້າສະມາຄົມທະ ນາຍຄວາມຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມເຖິງຈຸດດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ.
“ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຖານະອົບພະຍົບ ອາດຈະບໍ່ມີໜັງສືຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ໃນການອ້າງເອົາຖານະອົບພະຍົບດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍການາດາ.” ທ່ານ Bou-
dreaut ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ວິທະຍຸ CBC ຂອງການາດາ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າຈະ
ຕ້ອງມີເຫດຜົນສ່ວນຕົວ ທີ່ຈະບໍ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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