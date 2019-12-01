ບໍລິສັດ Apple ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະທົບທວນຄືນວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າລະບຸ “ເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ” ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕຳໜິຕິຕຽນ ສຳລັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ຂອງ ຢູເຄຣນ ເປັນພາກສ່ວນຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ ແຜນທີ່ ແລະ ອາກາດ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຊາວ ຣັດເຊຍ.
ໂຄສົກຍິງຂອງບໍລິສັດ Apple ທ່ານນາງ ທຣູດີ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ ສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວ “ໄດ້ທຳການພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ພວກເຮົາຮັບມືກັບເຂດຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ທ່ານນາງ ມັລເລີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ Apple ໄດ້ທຳການແປ່ງແປງສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຊາວ ຣັດເຊຍ ຍ້ອນກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທຳການປ່ຽນແປງໃດໆຕໍ່ແຜ່ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ນອກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທົບທວນກົດໝາຍສາກົນ ເຊັ່ນດຽວກັບກົດມາຍ ສະຫະລັດ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ກ່ອນທຳການພິຈາລະນາ ໃນການໃສ່ຊື່ໃນແຜ່ນທີ່ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທຳການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຖ້າຖືກກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ.”
ທ່ານນາງ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ບໍລິສັດ Apple ອາດທຳການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງໃນອະນາຄົດດັ່ງກັບຜົນທີ່ອອກມາ” ຂອງການທົບທວນນະໂຍບາຍຄືນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍບໍ່ເຈາະຈົງ.
ສະຖານທູດ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໃນ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ອອກມາຕອບການຂໍຄຳເຫັນໃນທັນທີທັນໃດ.
ເວລາໃຊ້ ແອັບພລີເຄຊັ້ນຈາກ ສະຫະລັດ, ແລະ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ຢູໂຣບ, ບໍ່ມີເຂດຊາຍແດນສາກົນໃດ ໄດ້ປາກົດຢູ່ອ້ອມແຫຼມດັ່ງກ່າວ.
ຫລັງຈາກໄດ້ມີລາຍຕ່າງໆອອກມາ ກ່ຽວກັບ ການປາກົດຕົວຂອງ ແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງ ຮັດເຊຍ ນັ້ນ, ສະຖານທູດ ຢູເຄຣນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ບອກວິທະຍຸ RFE/RL ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງໜັງສືຫາບໍລິສັດ Apple ອະທິບາຍສະຖານະການໃນແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກວດແກ້ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງແຫຼມດັ່ງກ່າວ.
ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີດ້ວຍວ່າ “ທຸກຄົນມາເຕືອນບໍລິສັດ Apple ນຳກັນເຖາະວ່າ ໄຄຣເມຍ ແມ່ນ ຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍຶດຄອງຂອງ ຣັດເຊຍ, ບໍ່ແມ່ນອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ວາດິມ ປຣິສໄຕໂກ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “Apple ກະລຸນາ, ກະລຸນາດ້ວຍ, ຈົງຍຶດຕິດກັບເທັກໂນໂລຈີລະດັບສູງ ແລະ ບັນເທີງ. ການເມືອງໂລກບໍ່ແມ່ນດ້ານທີ່ແຂງແກ່ນຂອງພວກເຈົ້າ.”