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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານ​ອຸ​ທອນ: ທ່ານ ທ​ຣຳ ບໍ່​ສາ​ມາດ ​ໃຊ້​ເງິນ​ຂອງ ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ນອນ​ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງ ກຳ​ແພງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເມືອງ ທິ​ຮ​ວາ​ນາ, ເມັກ​ຊິ​ໂກ. 9 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

ສານ​ອຸ​ທອນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ກັບ​ການຍຶດ​ເງິນ​ຂອງ​ທຳ​
ນຽບຫ້າແຈ ທີ່ຈະສ້າງກຳແພງເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ, ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງ
ໄສ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະເຮັດຕາມສັນຍາ
ການໂຄສະນາຫາສຽງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັນ​ສາມ​ທ່ານ ຂອງ​ສານ​ອຸ​ທອນ ສະ​ຫະ​
ລັດ ປະຈຳເຂດທີ 9 ໃນເມືອງ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ, ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນຂອງ
ສານຂັ້ນຕ່ຳ ທີ່ໄດ້ປ້ອງກັນລັດຖະບານຈາກການຂໍເງິນປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອສ້າງກຳແພງໃນພາກສ່ວນທີ່ມີບູລິມະສິດສູງສຸດໃນລັດ ອາ
ຣິໂຊນາ ແລະ ນິວ ເມັກຊິໂກ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ ​ໃນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ຂອງ​
ທ່ານ ທຣຳ. ທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດການປິດລັດຖະບານດົນ 35 ວັນໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານ
ມາ ຫຼັງຈາກສະພາຕ່ຳໄດ້ໃຫ້ເງິນໜ້ອຍກວ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານໄດ້ປະ
ກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເປີດເງິນຫຼາຍພັນລ້ານ
ໂດລາ ຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ.

ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢູ່, ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ
ມັນ ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຄັດຄ້ານທາງກົດໝາຍ.

ການຍຶດ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໂດຍ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເຮ​ຫວູດ ກິ​ລ​ລຽມ ຈູ
ເນຍ ຈາກເມືອງ ໂອກແລນ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປ້ອງກັນວຽກງານ ກ່ຽວ
ກັບ ສັນຍາສ້າງກຳແພງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທຳນຽບຫ້າແຈສອງໂຄງການ. ໂຄງການນຶ່ງ
ມີຄວາມຍາວ 74 ກິໂລແມັດ ໃນລັດ ນິວ ເມັກຊິໂກ ແລະ ອີງໂຄງການນຶ່ງຍາວ 8 ກິ
ໂລແມັດ ໃນເມືອງ ຢູມາ ລັດ ອາຣິໂຊນາ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ໂຄງ​ການທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ ກິ​ລ
ລຽມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ສະຫະພາບເສລີພາບພົນລະເມືອງ
ອາເມຣິກັນ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຊະນະໃນການໂຕ້ຖຽງຢູ່
ສານ ທີ່ວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ຫົວຊາກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະພາຕ່ຳ ດ້ວຍ
ການຫັນໄປຫາເງິນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດ
ຖະບານກາງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແມ່ນກະທັ້ງເວລາທີ່ການຄວບຄຸມນັ້ນອາດຂັດຂວາງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສຳ
ຄັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຂັດກັບລະບົບລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ. ມັນແມ່ນລັກສະນະ
ຂອງລະບົບທີ່ວ່ານັ້ນ, ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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