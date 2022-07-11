ສາງຂອງທ່ານໂອເລັສແຊນເດີ ຊູບຸກ (Oleksandr Chubuk) ຄວນຈະເປົ່າ ແປນ ເພື່ອລໍຖ້າຜົນເກັບກ່ຽວໃໝ່ ໂດຍທີ່ການລຳລຽງເຂົ້າເບລລະດູໜາວຂອງ ລາວໄດ້ສົ່ງໄປອອກຕ່າງປະເທດແລ້ວ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຖັງເກັບມ້ຽນເຂົ້າເບລ ຂອງລາວ ຢູ່ໃນພາກກາງຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເມັດພືດ ທີ່ລາວບໍ່ ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ເນື່ອງຈາກສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຮວງສີຂຽວຂອງເຂົ້າເບລ ກຳລັງສຸກເຫລືອງແລ້ວ. ອີກບໍ່ດົນ, ຂອບຟ້າກໍຈະເບິ່ງແລ້ວ ເປັນຄືກັນກັບທຸງຊາດຢູເຄຣນ ໂດຍມີທະເລສີທອງ ຢູ່ໃຕ້ທ້ອງຟ້າສີຄາມ. ທ່ານຊູກບຸກ (Chubuk) ຄາດວ່າຈະເກັບກ່ຽວເຂົ້າເບລ ໄດ້ 500 ໂຕນ, ແຕ່ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ 30 ປີແຫ່ງການເປັນຊາວກະສິກອນຂອງລາວ ທີ່ລາວບໍ່ແນ່ ໃຈວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບມັນ. ລາວເວົ້າວ່າ "ຄວາມຫວັງແມ່ນສິ່ງດຽວທີ່ຂ້ອຍ ມີໃນຕອນນີ້."
ສົງຄາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຫານປະເພດເມັດປະມານ 22 ລ້ານໂຕນ ຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ພາຍໃນຢູເຄຣນ, ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ, ຊຶ່ງເປັນວິກິດການທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສໍາລັບປະເທດທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນ "ກະຕ່າເຂົ້າຈີ່ຂອງຢູໂຣບ" ສໍາລັບ ການສົ່ງອອກເຂົ້າເບລ, ສາລີ ແລະນ້ໍາມັນດອກຕາເວັນ.
ກ່ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນສາມາດສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດໄດ້ 6 ລ້ານ ຫາ 7 ລ້ານ ໂຕນ ຕໍ່ເດືອນ, ແຕ່ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ປະເທດນີ້ ສົ່ງອອກ ໄດ້ພຽງແຕ່ 2.2 ລ້ານໂຕນ, ອີງຕາມສະມາຄົມອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມັນສົ່ງປະມານ 30 ເປີເຊັນ ຂອງເມັດພືດຂອງຕົນໄປຍັງ ຢູໂຣບ, 30 ເປີເຊັນ ໄປອາຟຣິກາເຫນືອ ແລະ 40 ເປີເຊັນໄປເຂດເອເຊຍ, ອີງຕາມທ່ານມີໂກລາ ຮໍບາຈອຟ (Mykola Horbachov), ຫົວຫນ້າສະມາຄົມ ນັ້ນກ່າວ.
ໂດຍທີ່ມີການປິດລ້ອມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆໃນທະເລດຳຂອງຢູເຄຣນ ຊະຕາກຳຂອງຜົນເກັບກ່ຽວ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຢູ່ໃນຢູເຄຣນແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ. ອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື FAO ກ່າວວ່າ ສົງຄາມກຳລັງເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຕໍ່ການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຫຼາຍ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍເຖິງ 181 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມອຶດຫິວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊາວກະສິກອນຈໍານວນຫຼາຍໃນຢູເຄຣນອາດຈະລົ້ມລະລາຍ. ທ່ານຮໍບາຈອຟ (Horbachov) ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ, ທ່ານຣີເຊບ ຕາຢິບ ເອີດວນ (Recep Tayyip Erdogan) ໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຂອງທ່ານ ກຳລັງເຮັດວຽກກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ຢູເຄຣນ, ແລະຣັດເຊຍເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ, ໂດຍໃຫ້ມີເສັ້ນ ທາງທີ່ປອດໄພໃນທະເລດຳ ເພື່ອຂົນສົ່ງເຂົ້າເບລ.