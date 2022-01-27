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ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທົ່ວໂລກ

ພໍ່ຄ້າ ທ່ານ ມີຊີ ໂຄວັກສ໌ ປາດຊີ້ນເພື່ອຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງ ບູດາເປັສ, ປະເທດ ຮັງກາຣີ. 20 ພະຈິກ, 2021.

ສັນຍານຈາກທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບໄກອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງ ອາເມຣິກາ.

ຄະນະກຳມະການຕະຫຼາດເປີດຂອງທະນາຄານກາງໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຮັກສາຂອບເຂດເປົ້າໝາຍສຳລັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສຳຄັນໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບສູນສຳລັບຕອນນີ້ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າດ້ວຍອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ “ໃນໄວໆນີ້ມັນຈະມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະ​ຂຶ້ນເປົ້າໝາຍສຳລັບອັດຕາເງິນທຶນລັດຖະບານກາງ.”

ອັດຕາເງິນທຶນລັດຖະບານກາງແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ທະນາຄານການຄ້າປັບຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ສຳລັບການກູ້ຢືມເງິນຂ້າມຄືນໃນຄັງສຳຮອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປະທານທະນາຄານກາງ ທ່ານ ເຈີໂຣມ ພາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຄະ ນະກຳມະການແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ກອງປະຊຸມໃນເດືອນມີນາ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັບຕາເບິ່ງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວໂລກ, ແຕ່ເສດຖະກິດຄວນຈະສືບຕໍ່ໃນສະພາບເກົ່າ.”

ໃນຂະນະທີ່ຄັງເງິນໂດລາແມ່ນຄັງສະກຸນເງິນສາກົນຕົ້ນຕໍນັ້ນ, ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ສະຫະ ລັດ ຈະກົດດັນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດອື່ນໃຫ້ຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນກັນສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກຢືມເງິນ.

ທ່ານ ເຈີຣາດ ດີປິບໂປ (Gerard Dipippo), ນັກວິໄຈອາວຸໂສຈາກໂຄງການເສດຖະກິດຢູ່ສູນກາງເພື່ອແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການສຶກສາສາກົນກ່າວວ່າ “ທົ່ວໂລກຈະມີໜີ້ສິນເງິນໂດລາຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ, ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ໜີ້ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສະກຸນເງິນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ທະນາຄານກາງຂອງເຂົາເຈົ້າມັກຈະຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອຊົດເຊີຍການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະກຸນເງິນບາງຊະນິດ.”

ທ່ານນາງ ຊາຣາ ແອນເດີສັນ (Sarah Anderson) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສານະໂຍບາຍກ່າວວ່າ “ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍັບຢັ້ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພດ ເພື່ອແກ້ໄຂເງິນທີ່ວ່ານີ້ຈາກການກະຈາຍໄປທົ່ວໃນເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ນັ້ນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ທີ່ນີ້, ພ້ອມກັບຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ປະເທດອື່ນໆທີ່ອາໄສຕະຫຼາດ ສະຫະລັດ.”

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