ອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກວດພົບຫລາຍວິທີການ ແລະຫລາຍຮູບ
ແບບ ທີ່ເປັນການທຸດຈະລິດ ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຢູ່ພາຍໃນວົງການຂອງລັດຖະບານລາວ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ
ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສີໄນ ມຽງລາວັນ ຮອງປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຖະແຫລງຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 20 ພະຈິກ ຫາ 21 ທັນວາ 2018
ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈາກການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາພະນັກງານຂອງລັດ
ຖະບານລາວ ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ພົບເຫັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນການທຸດຈະລິດໃນ
ຫລາຍວິທີການ ແລະຫລາຍຮູບແບບດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍດ້ານ
ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໄປຢ່າງຫລວງຫລາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສີໄນ ຢືນຢັນວ່າ
“ຕາມການຕິດຕາມກວດກາ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
ເປັນຕົ້ນ ການໃຫ້ ແລະຮັບສິນບົນ, ການສວຍໃຊ້ຖານະ ຕຳແໜ່ງ, ສິດທິ, ອຳນາດ
ໜ້າທີ່ ເກີນຂອບເຂດ, ການຄັດລອກ ປອມແປງເອກະສານ ແລະການນຳໃຊ້ເອກະ
ສານປອມ, ການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ, ໂຄງການບໍ່ໄດ້ປະເມີນ, ໂຄງການ
ບໍ່ມີຕົວຕົນ, ໂຄງການຊຳລະເງິນເກີນ ຫລືວ່າ ຊຳລະເງິນຄ່າໂຄງການຊ້ຳຊ້ອນ, ຄິດ
ໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.”
ທາງດ້ານ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ
ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ມີ
ມະຕິຕົກລົງ ແລະມອບໝາຍໃຫ້ອົງການກວດກາພັກ-ລັດ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີ ແລະເຜີຍແຜ່ກໍລະນີ ຫຼືຄະດີທຸດຈະລິດຄໍ
ຣັບຊັນ ຂອງບັນດາພະນັກງານພັກລັດ ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າ ຈະມີການຍົກເວັ້ນ
ບາງກໍລະນີ ຫຼືຄະດີທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດເປັນສຳຄັນ.
ທັງນີ້ ໂດຍອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ກວດພົບໂຄງການນອກແຜນການ
ຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 285 ໂຄງການ ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະ
ບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ບໍລິຄຳໄຊ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ແລະ
ວຽງຈັນ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ເປັນໄປ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນດ້ານງົບປະມານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະບໍ່ຜ່ານ
ການຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ຮວມເຖິງຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ ໄປຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 2,407 ຕື້ກີບ
ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຄືແນວນີ້ ກໍຍອມຈະຕ້ອງມີການຮວມມືກັນ ຢ່າງເປັນ
ຂະບວນການທັງໃນພາກສ່ວນທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ ນັກທຸລະກິດ ເອກກະຊົນລາວ
ແລະນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນລາວນັ້ນເອງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້
ບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພັກ ໜ່ວຍງານຂອງລັດແລະອຳນາດ
ການປົກຄອງແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກແລະພະນັກງານໃນ
ສັງກັດຂອງພວກຕົນຢ່າງໃກ້ຊິດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອການຈັດແບ່ງລະດັບຊັ້ນ ແລະ
ຄຸນະພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະພະນັກງານລັດໃນທົ່ວປະເທດ
ໂດຍໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງແລະກົມກວດກາ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ.
ໂດຍອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດລາວ ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ຜ່ານມາໄດ້ກວດພົບວ່າການທຸດຈະລິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພັກ-ລັດ ເສຍຫາຍຄິດເປັນມູນຄ່າ
ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕື້ກີບ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານໂດລາ
ກັບ 40 ລ້ານບາດ ຈາກການກວດກາ 734 ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈາກການຕິດຕາມກວດກາ
ດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດ ຍຶດຊັບສິນກັບຄືນມາໄດ້ 1,000 ກວ່າຕື້ກີບ 70 ກວ່າລ້ານ ໂດລາ
ແລະ 30 ກວ່າລ້ານບາດ ທັງຍັງຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກລັກລອບ ຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະ
ກິດລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ກັບຄືນມາໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ.
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