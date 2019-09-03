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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອີກນຶ່ງວັນ ຂອງການຕີກັອຟ ຂຽນລົງທວີດເຕີ ສຳລັບ ທ. ທຣຳ ຂະນະທີ່ ເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍລ້ານຄົນ

ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ຊ້າຍ, ຟັງໃນຂະນະທີ່ ທ່ານແກຣມ (Graham), ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ NOAA's National Hurricane Center,ຢູ່ໃນຈໍໂລລະພາບ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ພາຍຸເຮີຣິເຄນໂດຣຽນ ຢູ່ທີ່ Federal Emergency Management Agency (FEMA), ວັນອາທິດ ທີ 1 ກັນຍາ 2019.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຂຽນຄຳເຕືອນໄພ ແລະແຈ້ງສະພາບ
ການຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ລົງໃນທວີດເຕີ້ຊ້ຳອີກເທື່ອນຶ່ງ ກ່ອນຈະ
​ອອກ​ໄປ​ພັກ​ ໃນວັນແຮງງານສະຫະລັດ ຢູ່ສະໂມສອນ ກັອຟທຣຳແຫ່ງຊາດຂອງ​ທ່ານ
​ທ​ຣຳ ຫລື Trump National Golf Club ໃນເມືອງສເຕີລິງ, ລັດເວີຈີເນຍ ແລະເປັນສະ ໜາມກັອຟດຽວກັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຫຼິ້ນກັອຟ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ລົງຕີກັອຟ ຕະຫຼອດໄລຍະວັນພັກທ້າຍສັບປະດາ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກ
ການເດີນທາງໄປປະເທດໂປແລນ ເພື່ອກຳກັບນຳລັດຖະບານກາງ ໃນເລື້ອງຂອງການ
ຮັບມືກັບໄພພິບັດຈາກພາຍຸ. ສ່ວນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປ
ປະເທດໂປແລນແທນທ່ານທຣຳ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ລະນຶກເຖິງວັນເລີ້ມຕົ້ນຂອງ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຄົບຮອບ 80 ປີ.

“ການຕິດຕາມພາຍຸໂດຣຽນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນວ່າ ມັນຢູ່ຫ່າງ​ຈາກເມືອງພາມບີຈໃຕ້ ໄປກ້ຳ
ຕາເວັນອອກ ບໍ່​ເກີນ 161 ກິໂລແມັດ ຫຼາຍພໍ​ປານ​ໃດ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຜູ້​ປົກຄອງລັດ
ຟລໍຣີດາ ທ່ານຣອນ ເດີຊານຕິສ ທີ່ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ
“ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍ​ຄື ມັນໄດ້ຊ້າລົງ ມັນກຳລັງ ເຄື່ອນຕົວປະມານ 1.6 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ແລະນັ້ນ ກໍເປັນການຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼອດມື້. ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ
ການພະຍາກອນອາ​ກາດ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະເລີ້ມເຄື່ອນຕົວໄປໃນທິດເໜືອ ແລະ
ແນ່ນອນ ຖ້າ​ມີ​ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາໃດ ແລະວິທີໃດ ກໍຈະເປັນເລື້ອງສຳຄັນຍິ່ງ
ສຳລັບເລື້ອງຜົນກະທົບຕໍ່ລັດຟລໍຣີດາ.” ທາງການໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍ
ອອກຈາກພື້ນທີ່ ສຳລັບເຂດເມືອງພາມບີຈ ແລະເຂດປົກຄອງມາຣຕິນ ຊຶ່ງລວມທັງ
ມາຣ-ອາ-ລາໂກ ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ຫຼືຣີສອດ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ອີກດ້ວຍ.

ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ
ອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື FEMA ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍຫຍໍ້ ຈາກບັນດາສະ​ມາ​ຊິກ​ຂັ້ນ​ສູງ ຂອງ
ຄະນະລັດຖະບານທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້​ປົກຄອງລັດ ທ່ານເດີຊານຕິສ ແລະຜູ້​ປົກ​ອງລັດ
ຈໍເຈຍ ທ່ານບຣາຍແອນ ແຄັ້ມປ໌ ທ່ານໂຣຍສ໌ ຄຸບເປີ ຜູ້​ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ
ແລະ ທ່ານເຮັນຣີ ແມັກແມສເຕີ ຜູ້​ປົກ​ຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນ​ການກຽມຮັບມືກັບພາຍຸໂດຣຽນ ໃນຂັ້ນລັດຖະບານກາງ ແລະຂັ້ນລັດ.

ພາຍຸຫົວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫລຸດອັນດັບຂອງຄວາມແຮງລົງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ມາເປັນພາຍຸ
ລະດັບ 4 ໃນລະບົບການວັດ​ແທກຂະໜາດຄວາມແຮງຂອງພາຍຸ ຫຼືເອີ້ນວ່າ Saffir-
Simpson Scale. ພາຍຸໂດຣຽນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເປັນພາຍຸລະດັບ 5 ທີ່ມີຄວາມແຮງ
ຫຼາຍ ໂດຍມີລົມພັດແຮງເຖິງ 257 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ມັນພັດທະຫລົ່ມ
ເກາະບາຮາມັສຢູ່ນັ້ນ.

ພາຍຸໂດຣຽນ ຖືວ່າເປັນພາຍຸທີ່ແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ສຳລັບປີນີ້. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກາຍເປັນ
ຫົວຂໍ້ໃນຂ່າວ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໃນ​ຕອນ​ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ
ທ່ານ “ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າມີພາຍຸລະດັບ 5 ຈັກ​ເທື່ອເລີຍ” ເຖິງແມ່ນວ່າມີພາຍຸເຮີຣິເຄນ 3
ຫົວ ເປັນເຊັ່ນນີ້ມາແລ້ວ ກ່ອນໜ້າພາຍຸເຮີຣິເຄນ ໂດຣຽນ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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