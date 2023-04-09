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ສປປ ລາວ ຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງເລື້ອງນັບຖື ສິດທິມະນຸດ ໃນ ຫລາຍ​ດ້ານ​ຢູ່, ອີງຕາມ ບົດລາຍ​ງານ​ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ສຫລ

ທ່ານແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ຫຍໍ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດລວມ​ທັງ​ລາວ, ທີ່​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 20 ມີ​ນາ, 2023
ໃນລາຍການພິເສດມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນໍາບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2022 ກ່ຽວກັບ ການນັບຖື ສິດທິມະນຸດ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາ​ເມືອມໍ່ໆ​ມານີ້ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງ​ເປັນ 7 ໝວດ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 ຂອງ ກ​ຊ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ສ​ຫລ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລາຍ​ງານ​ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການນັບຖືສິດທິມະນຸດຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກ​ມາໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນມີນາ ຜ່ານມາຍັງສືບຕໍ່​ພົບວ່າ ສປປ ລາວທີ່ປົກຄອງໂດຍພັກດຽວນນັ້ນ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ ໃນດ້ານການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຫລາຍດ້ານ ຊຶ່ງພໍສະຫລຸບໄດ້ດັ່ງນີ້.

ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ປີ 2021 ຜ່ານ​ມາ ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ແບບບໍ່​ມີ​ເສ​ລີ​ພາບ ແລະ​ບໍ່ຍຸ​ຕິ​ທຳ. ພັກຂອງ ລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ ຢູ່ນັ້ນໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນທັງໝົດ ແລະການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນມີຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບພົນລະເມືອງທຸກຄົນ.

ອີກດ້ານນຶ່ງ​ກໍ​ຄືກະຊວງຮັກສາຄວາມສະຫງົບເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຊຶ່ງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄວບຄຸມດູແລໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ການຈະລາຈອນ, ການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຕຳຫຼວດຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ກອງຫຼອນໃນແຕ່ລະຄຸ້ມບ້ານ ແລະໜ່ວຍຕຳຫຼວດຕິດອາວຸດອື່ນໆ. ກອງກຳລັງທະຫານທຸກພາກສ່ວນໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບາງສ່ວນຂອງການຮັກສາຄວາມສະຫງົບພາຍໃນປະເທດເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງໄດ້​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິມະ​ນຸດ​ຢ່າງໜັກ.

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງລາວໄດ້ດຳເນີນ ຄະດີ ແລະລົງໂທດຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ​ຕຳ​ຫລວດໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ບໍ່​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຫລື​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ກະ​ທຳ​ຜິດໃນດ້ານ​ອື່ນ. ​ຕຳ​ຫລວດ​ພ້ອມ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງໄດ້​ລະ​ເມີດສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດໂດຍບໍ່​ຖືກ​ໂທດ ​ຫລືເອົາຄວາມ​ຜິດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

​ຍັງມີລາຍ​ງານ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບ ການກັກ​ຂັງ​ຄົນ​ແບບພາ​ລະ​ການ, ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ, ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຍັງຂາດຄວາມ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ, ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຢ່າງ​ໜັກ ​ໃນການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະໃນການ​ອອກຂ່າວ ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງແລະການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍຕໍ່ສິດ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ຢ່າງສັນຕິ ແລະ ສິດເສລີພາບ. ນອກນັ້ນ ກໍ​ຍັງມີຂໍ້ຈຳ​ກັດ​ໃນການເຂົ້າຮ່ວມທາງດ້ານ ການເມືອງ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ໃນລາຍງານສະບັບນີ້ ຈັດການນັບຖືສິດທິມະນຸດອອກເປັນ 7 ໝວດ:

ໝວດ ທີ 1 ແມ່ນການນັບຖືສິດອັນຊອບທໍາຂອງບຸກຄົນ. ໃນນີ້ມີຢູ່ 6 ດ້ານ ໃນການໄດ້ຮັບມີເສລີພາບທີ່ບໍ່ໃຫ້ຖືກ:

1. ການຂ້າຄົນຕາຍໂດຍພາລະການ ແລະການສັງຫານຊີວິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍແບບອື່ນໆ ຫຼື ຍ້ອນເຫດຜົນທາງການເມືອງ ຊຶ່ງໃນດ້ານນີ້ປີ​ຜ່ານ​ມາແມ່ນບໍ່ມີລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຫລືອົງການໃດຂອງ ລັດຖະບານໄດ້ກະທໍາເຊັ່ນ​ນັ້ນ.

2. ບໍ່ມີລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ​ມີກໍ​ລະ​ນີ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ລາວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມກໍຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆ ໃນເລື້ອງການລັກພາຕົວທ່ານສົມບັດ ສົມ ພອນ, ຜູ້ນຳສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ຖືກລັກພາຕົວໃນປີ 2012 ນັ້ນເລີຍ.

3. ການທໍລະມານ ແລະການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍອື່ນໆ ຫລື ການລົງໂທດທີ່ ຂາດມະນຸດສະທໍາ: ມີລາຍງານວ່າການທີ່ຜູ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນ​ດ້ານນີ້ ທີ່ຖືກປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ຖືກ ໂທດຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢູ່.

4. ທັງຕໍາຫລວດ, ທະຫານ ແລະ​ກົມ​ພາ​ສີມີສິດອໍານາດໃນການຈັບກຸມຄົນ ແຕ່ ກໍມີແຕ່ຕໍາຫລວດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດດັ່ງກ່າວ. ກົດໝາຍໄດ້ໃຫ້ສິດໃນການກໍາ ນົດກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກັກຂັງເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີທັນໃດ. ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແຈ້ງເຕືອນພວກຖືກກັກຂັງຊາບ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ມີຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການກັກ ຂັງພວກ ເຂົາໄປພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກຖືກຈັບ, ແຕ່ວ່າເຫດການຕົວຈິງ ບໍ່ໄດ້ ເປັນແບບນັ້ນສະເໝີໄປໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 4 ຄົນທີ່​ເປັ​ນ​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່​ລາວ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານບໍ່ອາ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ເຂົ້າ​ຫາ​ພວກ​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ​ໄດ້.

5. ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ແລະກົດໝາຍແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ເທົ່າທຽ​ມ​ກັບ​ພັກທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຜູ້ພິພາກສາທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ນອກກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການລົງໂທດຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ໃນລາວ. ກົດໝາຍແມ່ນໃຫ້ສິດແກ່ຄົນວ່າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການດຳ ເນີນຄະດີ ທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະເປີດເຜີຍ, ແຕ່ວ່າຜູ້ພິພາກສາ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມ ສິດນີ້ສະເໝີໄປ.

6. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກົດໝາຍຫ້າມ ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ, ຂອງຄອບຄົວ ຫລື ຂອງເຮືອນແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ ນຳໃຊ້ຂໍ້ການຍົກ ເວັ້ນໃນກົດໝາຍດ້ານຄວາມ ໝັ້ນຄົງຢ່າງກວ້າງຂວາງເມື່ອເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

ໝວດທີ 2 ການນັບຖືສິດເສລີພາບ ຊຶ່ງລວມມີເສລີພາບໃນ 5 ດ້ານຄື:

1. ລັດຖະບານໄດ້ຈຳກັດການປາກເວົ້າ, ການຂຽນ ແລະຫ້າມການວິພາກວິຈານທາງການເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງ ລັດນັ້ນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ລັດເປັນເຈົ້າຂອງແລະຄວບຄຸມສື່ສິ່ງພິມ ແລະຂ່າວສານ ທາງ ເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດ. ບໍ່​ມີ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ຈີນ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສຳ​ນັກ​ພິມ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂຽນ​ແບບ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃຫ້​ອອກ​ຂ່າວ​ໄດ້ ແລະ​ກໍ​ຕ້ອງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງໃນ​ການ​ອອກ​ຂ່າວ ຕົວ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ ມີການ​ອອກຂ່າວ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການບຸກ​ລຸກ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງຢ່າງ​ແຜ່​ຫລາຍຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ປິດ​ເມືອງ​ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຢູ່​ຈີນ.

1. ​ສິດເສລີພາບໃນການຊຸມນຸມປະທ້ວງຢ່າງສະຫງົບຍັງ​ຖືກຈຳ​ກັດ. ມີ​ການຫ້າມເຂົ້າ​ຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ, ຫຼືການເຄື່ອນ​ໄຫວອື່ນໆທີ່ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຫຼືຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ,” ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.

3. ລັດຖະບານຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າຢູ່ລາວມີ 4 ສາສະໜາຄື: ສາສະໜາພຸດ, ສາສະໜາຄຣິສຕຽນ, ອິສລາມ ແລະສາດສະໜາ ບາຮາຍ. ແຕ່ຜູ້ນຳສາສະໜາກ່າວວ່າ ຍັງມີການຈໍາກັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ສິດເສລີພາບທາງ ສາສະໜາຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

4. ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນຂອງພົນລະເມືອງ: ລັດຖະບານໄດ້ ຈຳກັດສິດເສລີພາບໃນກເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສາດສະໜາ, ລວມທັງການເດີນທາງຂອງອາຈານ ສອນສາສະໜາ ຫລືໄປໂບດ.

5. ຍ້ອນການຂາດການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະທັນເວລາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະນັກສັງເກດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການກວດ ສອບຈຳນວນ ແລະສະພາບຂອງຜູ້ອົບພະຍົບພາຍໃນ.

ໝວດທີ 3. ສິດເສລີພາບໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການທາງການເມືອງ ກົດໝາຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງເລືອກເອົາລັດຖະບານຂອງຕົນຢ່າງເສລີ ແລະຍຸຕິທຳໂດຍອີງໃສ່ການມີສິດເສຣີພາບໃນທົ່ວໂລກ ແລະເທົ່າທຽມກັນນັ້ນໄດ້ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ກຳນົດລະບົບການ ປົກຄອງປະເທດວ່າມີຂະແໜງບໍລິຫານ, ນິຕິບັນຍັດ ແລະຕຸລາການກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມການປົກຄອງ ແລະການນຳພາທຸກຂັ້ນ.

ໝວດທີ 4. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສໃນລັດຖະບານ
ກົດໝາຍລະບຸໃຫ້ລົງໂທດທາງອາຍາສຳລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າບາງຢ່າງໃນດ້ານນີ້ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນກໍຍັງສືບຕໍ່ ປະຕິບັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດໃດໆ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ພະະນັກງານລັດແມ່ນມີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະສາມາດເຫັນໃນທຸກລະດັບ ຂອງລັດຖະບານ.

ໝວດທີ 5. ທັດສະນະຄະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງສາກົນແລະ ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດສາມາດດຳເນີນງານພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ຈຳກັດຄວາມ ສາມາດໃນການສືບສວນ ຫຼືເຜີຍແຜ່ຜົນການສືບສວນກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດ ທິມະນຸດ.

ໝວດທີ 6. ການຈຳແນກ, ການລ່ວງລະເມີດທາງສັງຄົມ, ແລະການຄ້າມະນຸດ ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດວ່າ ການຂົ່ມຂືນ “ບຸກຄົນນຶ່ງ” ໃຫ້ຖືກໂທດຈຳຄຸກແຕ່ 4 ປີຫາ 6 ປີ. ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດວ່າ ການຂົ່ມຂືນ “ບຸກຄົນນຶ່ງ” ໃຫ້ຖືກໂທດຈຳຄຸກແຕ່ 4 ປີຫາ 6 ປີ. ການຈໍາຄຸກແມ່ນດົນກວ່າ ຖ້າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດ ເຈັບສາຫັດ ຫລືຖືກຂ້າຕາຍ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ການ​ທາ​ລຸນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ພາຍ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ແມ່ນ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍແຕ່ກໍບໍ່ ຄ່ອຍມີໃຜລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຍ້ອນຢ້ານຖືກດູໝິ່ນໃນສັງຄົມ.

ໃນບາງຂົງເຂດທັດສະນະຄະຕິດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ -ຊາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງຢູ່ໃນຖານະທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະກີດຂວາງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະໂອກາດທາງ ທຸລະກິດໄດ້.

ຍັງສືບຕໍ່ມີການຈຳແນກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ໃນສັງຄົມຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍໄດ້ໃຫ້ສິດທິເທົ່າທຽມກັນ ແກ່ສະມາຊິກຂອງທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ໃນດ້ານການຈ້າງງານ ແລະອາຊີບ ແລະຫ້າມມີການຈຳແນກກໍຕາມ.

ໝວດທີ 7. ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ:

ຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ມີສິດທາງກົດໝາຍໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ ຈັດຕັ້ງ ແຮງງານທີ່ເປັນເອກະລາດນອກຈາກສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ເຊິ່ງເປັນອົງການນຶ່ງຂອງພັກນັ້ນ.

ນອກ​ຈາກນັ້ນ ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ ແລະ​ຢູ່​ໃກ້​ນິ​ຄົມ​ຂອງ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ເຂດ​ເສ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປຄືບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2022 ກ່ຽວກັບການ ນັບຖືສິດທິມະນຸດຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສ ປປ ລາວ.

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