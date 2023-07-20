ນັກວິເຄາະມອງວ່າ ການຊ້ອມລົບ ຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ເປັນສັນຍານການຮ່ວມມື ທີ່ເລິກເຊິ່ງ

ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ກໍຈັດ ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຢູ່ໃນບໍລິເວນທະເລຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເປັນສັນຍານຫຼ້າສຸດ ຂອງການຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງສອງມະຫາອໍານາດທາງທະຫານ. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການເປັນພາຄີທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວເພີ້ມ.
“ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ກໍາລັງພະຍາຍາມສະແດງໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ດີໃຈທີ່ສຸດກັບການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນອົງການ NATO ແລະໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ, ແລະພວກເຂົາກໍຕ້ອງການພິສູດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ບັນລຸການຮ່ວມມືຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ໃນລະດັບດຽວກັນກັບວໍຊິງຕັນ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ,” ທ່ານສະຕີເຟັນ ນາກີ (Stephen Nagy), ເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພູມິພາກ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນລະຫວ່າງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ VOA.
ສໍາລັບ ຣັດເຊຍ, ທ່ານນາກີ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ການຊ້ອມລົບຄືຫົນທາງຂອງການ ສະແດງ “ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈັດການກັບຄວາມຂັດແຍ້ງໃນບໍລິເວນແນວໜ້າທາງທິດຕາເວັນອອກ ແຕ່ຍັງສະໜອງຄວາມອາດສາມາດຢູ່ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພື່ອປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບຈີນ ແລະກົດດັນສະຫະລັດ.”
“ພວກເຂົາຕ້ອງການພິສູດວ່າ ພວກເຂົາຍັງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຈີນ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນຄັ້ງໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະ ໃນຫຼັງບ້ານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ,” ທ່ານນາກີ ກ່າວ.