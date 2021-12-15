ນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ຢາເມັດ COVID ຊະນິດໃໝ່ ອາດທຳການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ ເກົາຫຼີເໜືອ

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ຢາເມັດເພື່ອປິ່ນປົວ COVID-19 ທີ່ມີຄວາມຫວັງອາດມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາເທື່ອ.
ເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິເສດການສະເໜີຢາວັກຊີນຈາກລັດຖະບານອື່ນໆ ແລະ ຈາກໂຄງການ COVAX, ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນໂລກທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ດັ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ລາຍງານໄປໃນເດືອນກໍລະກົດນັ້ນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາວັກຊີນ AstraZeneca ທີ່ COVAX ໄດ້ຈັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການມີໜ້າຂອງບັນດາພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສັກຢາວັກຊີນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນພາວະການກັກບໍລິເວນຢ່າງເຕັມທີ່ນັ້ນ, ໄດ້ຢືນຢັດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີກໍລະນີ COVID-19. ແຕ່ການກ່າວອ້າງນັ້ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈູງໃຈບັນດານັກສັງເກດການໄດ້, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຕືອນວ່າການລະບາດດັ່ງກ່າວອາດທຳລາຍປະເທດທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ.
ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມສັກຢາວັກຊີນໄດ້ຢຸດຊະງັກນັ້ນ, ການຂົນສົ່ງຢາເມັດເພື່ອປິ່ນປົວໄວຣັສ ໂຄໂຣນາຢ່າງຮີບດ່ວນອາດເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານ ນາກີ ຊາຟິກ, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໃນນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ມີບັນຫາຫຼາຍຕາບໃດທີ່ໜ່ວຍປະຕິບັດການສົ່ງຢາເມັດ ຫຼື ຢາທົ່ວໄປໄປໃຫ້. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດັບດຽວກັນການສົ່ງຢາວັກຊີນ.”
ນັກຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ, ຢາເມັດ, ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາຂື້ນໂດຍບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຄື ໄຟເຊີ ແລະ ເມີກ (Pfizer and Merck), ອາດທຳການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກລະບາດ. ຢາເມັດຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຜົນກັບໄວຣັສທຸກສາຍພັນ, ບໍ່ຄືຢາວັກຊີນ COVID-19 ຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງຈະມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສກາຍພັນ.
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