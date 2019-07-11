ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ເຮົາຈະ
ນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານດວງປັນຍາ ພະວົງສາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ໜ້າເຟສບຸກ
ວ່າ Doug Kato. ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມທີ່
ເມືອງນາໂກຢາ ທາງພາກກາງ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫັວນ ຈະນຳເລື້ອງນີ້
ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານດວງປັນຍາ ພະວົງສາ ຫຼື ດັກ ກາໂຕ ເກີດຢູ່ບ້ານສີໄຄ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
ປະເທດລາວ. ທ່ານດັກ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດກັບຄອບຄົວໃນ ປີ 1979
ຢູ່ທີ່ລັດແມຣີແລນ ເວລານັ້ນອາຍຸໄດ້ 15 ປີ ແລະໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນດ້ານສິນລະປະ
ການອອກແບບ ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ປ່ຽນມາຮຽນການເປັນຄູສອນ ແລະ ສຳເລັດປະລິນຍາຕີ
ຝ່າຍການສອນພາສາອັງກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southern California. ໃນປີ
1994 ທ່ານດັກ ໄດ້ຜ່ານການສອບເສງມາເປັນາຍຄູສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ພວກ
ນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມ ຢູ່ໂຮງຮຽນນິຊີ ຮາຮຶ ທີ່ເມືອງ ນາໂກຢາ ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຂອງປະ
ເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງທ່ານດັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສອນພາສາອັງກິດສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານດັກ ເປັນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ປາກພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ສອນ
ພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຍີ່ປຸ່ນ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນ. ບັດນີ້ທ່ານດັກ
ແລະພັນລະຍາ ຕ້ອງໄດ້ໃຈ້ແຍກການໃຊ້ພາສາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການ
ເປັນຢູ່ຂອງລູກຊາຍ ດັ່ງທ່ານດັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ.
ທ່ານດັກ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາເປັນເວລາ 25 ປີແລ້ວ ມີສິດທິໃນ ການທຳ
ມາຫາກິນ ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ເພາະເປັນກົດໝາຍ ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້
ບົ່ງໄວ້ ທ່ານດັກ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານດັກເປັນຄົນເວົ້ານົວຫົວມ່ວນ ຢູ່ຫ່າງໄກບັນດາໝູ່ເພື່ອນທີ່ເປັນຄົນເຊື້ອສາຍລາວ
ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ລົດລະແບ່ງປັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ກັບບັນດາເພື່ອນທັງຫຼາຍ ໂດຍທາງ
ເຟສບຸກໃນແຕ່ລະວັນຢ່າງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
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