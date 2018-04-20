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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ ນັກ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ ອາ​ເມຣິກັນ ຕົກລົງ​ ຈ່າຍ​ເງິນ 5 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນຄະດີ ຟ້ອງຮ້ອງວ່າ ທ່ານໃຊ້ຢາ ກະຕຸ້ນ ໃນເວລາລົງ ແຂ່ງຂັນ

ທ່ານ​​ແລນສ໌ ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ (Lance Armstrong) ນັກ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ​ທີ່​ມີ​ຊື່ສຽງຂອງ​ອາເມຣິກາ

ນັກ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ​ທີ່​ມີ​ຊື່ສຽງຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ ທ່ານແລນສ໌ ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ (Lance
Armstrong) ຕົກລົງ​ຈ່າຍ​ເງິນ 5 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເພື່ອຊໍາລະ​ແກ້​ໄຂ​ຄໍາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທີ່​ກ່າວ​
ຫາ​ວ່າ​ຜູ້ກ່ຽວ​ໄດ້​ເປັນໜີ້ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້ກ່ຽວ​ໄດ້
ໃຊ້​ສານ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເພື່ອ​ຊູ​ກໍາລັງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທີ​ມນັກ​ຂີ່​ລົດຖີບທີ່​ໄດ້​ຮັບ​
ການ​ອຸປະຖໍາ​ຈາກ​ອົງການ​ໄປ​ສະນີຂອງ​ສະຫະລັດ.

ການ​ຊໍາລະແກ້​ໄຂ​ຄໍ​າຟ້ອງ​ຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ປະກາດ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້
​ໂດຍ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ກະກຽມທີ່​ຈະ​ໄປ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ໄຕ່​
ສວນ​ຄະດີ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ພຶດສະພາ ​ໃນ​ນະຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ພາຍ​ຫັລງທີ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ແຮງ​ມາເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ປີ ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ສານ​ກະ​ຕຸ້ນ
ຫລື​ຢາ​ໂດ​ບເພື່ອ​ຊູ​ກໍາລັງທ່ານ​ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ (Armstrong) ກໍ​ໄດ້​ຍອມຮັບໂດຍກ່າວ
​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະພາບວ່າ ​ໄດ້​ໃຊ້​ສານ​ເກືອດ​ຫ້າມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ໄດ້​ໄຊ​ຊະນະ​ໃນ​ງານ
​ແຂ່ງຂັນ Tour de France 7 ທີ່​ເປັນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ ​ແຕ່
​ປີ 1999 ຫາ 2005. ​ຕໍາ​ແໜ່ງທັງໝົດຂອງທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຢຶດ​ເອົາ​ໃນ​ປີ 2012 ພາຍຫລັງ
​ທີ່​ມີ​ການ​ສອບ​ສວນ​ໂດຍ​ອົງການ​ຕ້ານ​ການ​ໃຊ້​ສານ​ກະ​ຕຸ້ນຂອງ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຕັດສິນ
​ວ່າ ທ່ານ ​ແລະ​ຫລາຍໆຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ທີ​ມ​ແຂ່ງຂັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້ຢາ​ໂດ​ບ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ເອົາ​ໃຫ້​ອົງການ​ຂ່າວ ​ເອພີ (Associated
Press) ທ່ານ​ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ (Armstrong) ​ເວົ້າວ່າ​ທ່ານ​ຍິນ​ດີ​ທີ່ຈະ "​ເຊົາ​ຜິດ​ກັບ
​ອົງການ​ໄປສະນີອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.''

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ "​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄໍາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕໍ່ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ ​ແລະ​ບໍ່ຍຸຕິ​ທໍາກໍ​ຕາມ ​ແລະເຖິງ​ແມ່ນ​
ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຈະ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂມັນ​ເລື່ອງ​ນີ້ກໍ​ຕາມ ​ແຕ່​ວ່າ
​ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ ຜິດຊອບ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນຕໍ່ຄວາມ​
ຜິດ ​ແລະ​ການ​ກະທໍາ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະສົມ ​ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ທຸກ ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້ ນັບ​ແຕ່​
ປີ 2013 ​ເປັນຕົ້ນມາ.”

ທ່ານ​ອາມ​ສ໌ຕຣັອງ (Armstrong) ໄດ້​ຈ່າຍເງິນ​ເກືອບ​ຮອດ 13.5 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນໄລ
ຍະປີ 2000 ຫາປີ 2004, ​ແລະ​ໄດ້ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່ຕ້ອງ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນຄືນ ​ເພາະ
​ອົງການ​ໄປສະນີ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກໍາ​ໄລ​ເປັນ​ເງິນ​ຈໍານວນ​ຫລາຍ​ກວ່າ ນີ້ຈາກ​ການ​ໄດ້​ໄຊຊະ
ນະ​ຂອງ​ຕົນຫລາຍ.

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