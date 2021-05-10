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ທ່າມກາງການຄັດຄ້ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືວ່າ “ໂອລິມປິກແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຸດ”

ພິທີແລ່ນປ່ຽນທວນໄຟໂອລິມປິກ Tokyo 2020.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ ເຄີຍຖືວ່າ “ໂອລິມປິກເປັນສິ່ງສຳຄັນສຸດ” ຊຶ່ງໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກືອບ 60 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນໃນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງ ການຢາກໃຫ້ຍົກເລີດການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກທີ່ຍັງເຫຼືດເວລາບໍ່ຮອດສາມເດືອນ ກ່ອນການແຂ່ງຂັນຈະເລີ້ມຂຶ້ນ.

ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຕໍ່ການປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໄປຈົນຮອດ ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ແລະພວມດິ້ນລົນທີ່ຈະຄວບຄຸມບໍ່ໃຫ້ມີກໍລະນີໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າການແຂ່ງຂັນຄວນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຫຼືບໍ່. ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດ ໃນໝູ່ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກສາກົນ ບັນດາຜູ້ວາງແຜນຈັດການແຂ່່ງ
ຂັນທີ່ໂຕກຽວ ຮວມທັງທ່່ານຊູກະເອງ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ການແຂ່ງຂັນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ດ້ວຍວິທີທີ່ “ປອດໄພ ແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.” ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຊົມຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກ
ຫ້າມ ແລະບັນດາຜູ້ວາງແຜນໄດ້ອອກຄຳແນະ ນຳກ່ຽວກັບລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ປ້ອງກັນການຕິດ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ.

ແຕ່ວ່າການສຳຫຼວດຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ທີີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ແຕ່ວັນທີ 7 ຫາວັນທີ 9 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍໜັງສືພິມລາຍວັນ ໂຢມີຢູຣິ ຊິມບູນ (Yomiuri Shimbun) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 59 ເປີເຊັນ ຕ້ອງການໃຫ້ຍົກເລີກການແຂ່ງ ຂັນ ກົງກັນຂ້າມກັບ 39 ເປີເຊັນທີ່ເຫັນວ່າ ການແຂ່ງຂັນຄວນຈະມີຂຶ້ນ. “ການ ເລື່ອນເວລາ” ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເປັນທາງເລືອກ.

ການຢັ່ງຫາງສຽງອີກເທື່ອນຶ່ງໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍອົງການຂ່າວ TBS ພົບເຫັນວ່າ
65 ເປີເຊັນ ຕ້ອງການໃຫ້ຍົກເລີກການແຂ່ງຂັນ ຫຼືໃຫ້ເລື່ອນເວ ລາອອກໄປອີກ ໃນຂະນະ
ທີ່ 37 ເປີເຊັນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢຸດເຊົາການແຂ່ງ ຂັນທັງໝົດເລີຍ ແລະ 28 ເປີເຊັນຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ເລື່ອນເວລາອີກ. ຫຼາຍວ່າ 300,000 ຄົນໄດ້ພາກັນເຊັນໜັງສືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍົກເລີກ
ການແຂ່ງຂັນໃນອີກ ປະມານຫ້າມື້ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການລິເລີ້ມ.

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