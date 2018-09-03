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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ພາກັນສະຫຼອງວັນກຳມະກອນ ແຫ່ງຊາດ ມື້ນີ້

ທ້າວ ອອກເດຣຍ ກົນຊາໂລ ສະມາຊິກສະຫະພັນກຳມະບານ ທ້ອງຖິ່ນ 764 ຂອງ ໂຮງງານເສື້ອຜ້າ, ເດີນສວນສະໜາມ ໃນວັນກຳມະກອນ ປະຈຳປີ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ວັນເສົາ ທີ 12 ກັນຍາ, 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະຫະລັດ ​ພາກັນສະຫຼອງ​ວັນພັກ ວັນກຳມະກອນ ຫຼື​ວັນ Labor Day ​ໃນ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເປັນ
ກຽດ​ໃຫ້​ແກ່ບັນດາແຮງ​ງານຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ປະກອບເຂົ້າເປັນ​ພາກສ່ວນນຶ່ງ​ໃນ
​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຊາດ.

​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1880 ​ໄດ້​ມີການ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ບັນດາແຮງ​ງານຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ທີ່​ຕອນ​ນັ້ນ​
ແມ່ນໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 12 ຊົ່ວ​ໂມງ ຕໍ່​ວັນ, 6 ມື້​ຕໍ່​ອາທິດ ດ້ວຍ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ຕ່ຳ
ມີທັງ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີ​ອາຍຸ​ຕ່ຳ ຄື 5 ປີ ​ກໍແມ່ນພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ອຸດສາ
ຫະກຳ ສະໜາມ​ຫຍ້າ​ຕ່າງໆ. ປະກັນ​ໄພສຸຂະພາບ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີມາ​ກ່ອນ.

ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ​ໄດ້ມີການ​ຮ່າງ​ກົດໃນ​ຫຼາຍໆລັດ ​ແລະ​ຮັບ​ຜ່ານ​ເປັນ​ກົດໝາຍ
ຂຶ້ນມາ ​ເພື່ອເປັນກຽດ ແກ່​ແຮງ​ງານ​ທົ່ວ​ໄປ.

​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ ປີ 1884 ລັດຖະສະພາ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ມາດຕາ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຈັດ​ໃຫ້
​ວັນ​ຈັນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເດືອນ​ກັນຍາ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ​ໃຫ້ເປັນ​ວັນ​ກຳມະກອນ​ ​ແລະ​ຈັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ວັນພັກແຫ່ງ​ຊາດ.

​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ປີຜ່ານມາ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ສະຫະພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ ​ໄດ້​ເຫັນ​ສະມາຊິກ​ຫຼຸດ​
ຕ່ຳລົງ ຍ້ອນ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ແລະ​ການ​ເສດຖະກິດ​ກໍກາຍມາ
ເປັນ​ແບບໂລກາ​ພິວັດ​.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ກໍ​ຕາມ ​ສະຫະພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ ກໍໄດ້​ຕໍ່​ສູ້ມາ​ເປັນມາເພື່ອຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ຂອງຄົນງານເປັນ ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ ຊ່ຶງປັດຈຸບັນ​ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ເລື່ອງທຳມະດາໄປ​ແລ້ວ ​
ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ປະ​ກອບອາຊີບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຮວມທັງ ​ເວລາ​ເຮັດ​ວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່​ມື້,
5 ມື້ ຕໍ່ອາທິດ ມີປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ ​ແລະ​ວັນພັກ​ທີ່​ທາງບັນດາ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້.

ພວກ​ສະມາຊິກສະຫະພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ໃນປັດຈຸບັນ​ພາກັນເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ລະດັບ​
ທ້ອງ​ຖິ່ນ ລະດັບລັດ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ໃນ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ປະກອບ​ອາຊີບ​ທີ່​ມີ
​ຄວາມ​ຮູ້ ຫຼື white-collar, ບໍ່​ແມ່ນ​ໂຮງງານ​ອຸດສາຫະກຳ ບ່ອນ​ທີ່​ຂະ​ບວນການ​ເຄື່ອນ​
ໄຫວຂອງ​ແຮງ​ງານ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ຕາມຈຸດປະສົງ​ຕົ້ນຕໍ ​ແມ່ນໃຫ້​ເປັນ​ວັນພັກ ​ ຢູ່ໃນບາງ​ເມືອງ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຈັດການເດີນສວນສະໜາມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຽດແກ່​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ແຮງ​ງານສະຫະພັນ​
ກຳ​ມະ​ບານ ​ແລະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ລື່ນ​ເລີງ ຕໍ່​ພວກ​ພະນັກງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນຳ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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