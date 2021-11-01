ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ B-1B ບິນຜ່ານຈຸດທີ່ເປັນຊ່ອງແຄບທີ່ສຳຄັນໃນທະເລ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດລວມທັງ ອິສຣາແອລ ທ່າມ ກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ອີຣ່ານ ທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ຂະນະທີ່ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນກັບບັນດາມະຫາອຳນາດຂອງໂລກຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຢູ່. (AP)
ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-1B Lancer ໄດ້ບິນຜ່ານຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ (Hormuz) ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນປາກແຄບໆຂອງອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ມີ 20 ເປີເຊັນຂອງການຊື້ຂາຍນ້ຳມັນທັງໝົດໄປຜ່ານນັ້ນ. ມັນຍັງບິນຜ່ານທະເລແດງ, ຊ່ອງແຄບ ແບບ ແອລ-ແມນເດບ (Bab el-Mandeb) ຂອງທະເລນັ້ນ ແລະ ຄອງຊູເອສ (Suez) ຂອງອີຈິບ.
ຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ (Hormuz) ແມ່ນບ່ອນທີ່ເກີດການໂຈມຕີດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ຖິ້ມໂທດໃສ່ ອີຣ່ານ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ໃນຂະນະທີ່ທະເລແດງແມ່ນເຫັນວ່າມີການໂຈມຕີຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ໃນສົງຄາມທີ່ເປັນເງົາໆຢູ່ໃນເວລານີ້ລະຫວ່າງ ເຕຫະຣ່ານ ກັບອິສຣາແອລ. ສາທາລະນະ ລັດອິສລາມ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີເຫລົ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ສັນຍາວ່າຈະແກ້ແຄ້ນອິສຣະແອລ ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງທີ່ແນໃສ່ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນນັ້ນກໍຕາມ.
ເຮືອບິນສູ້ຮົບຈາກ ບາເຣນ, ອີຈິບ, ອິສຣາແອລ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ ບິນໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດລຳນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນລັດຂອງ ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການບິນໄປຜ່ານນັ້ນໃນທັນທີ. ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ອີຣ່ານ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ ບໍ່ໄດ້ຕອບໃນທັນທີຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ການບິນຜ່ານໜ່ານຟ້າເທິງຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການບິນແບບນັ້ນ ໂດຍເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ທີ່ມີຄວາມສາມາດຖິ້ມລະເບີດນິວເຄລຍນັບ ຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການບິນເພື່ອເປັນການສະແດງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໃຫ້ ອີຣ່ານ ເຫັນນັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີ 2018 ໄດ້ເອົາຖອນ ອາເມຣິກາ ແຕ່ຝ່າຍດຽວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍປີ 2015 ກັບ ອີຣານ ທີ່ເຫັນວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ຕົກລົງທີ່ຈະຈຳກັດການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຍົກເລີກການລົງໂທດ ທາງເສດຖະກິດ.
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