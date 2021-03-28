ທ່ານອາລຸນ ໂຄທິເສນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢູ່ຝຣັ່ງ ແລ້ວຍົກຍ້າຍມາຢູ່ສະຫະລັດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງການສຳພາດ ກັບທ່ານອາລຸນ ໂຄທິເສນ ຜູ້ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ອົບພະຍົບໄປຕັ້ງຖິ່ນຖ່ານຢູ່ໃນເມືອງລີອ໋ອງ ຂອງຝຣັ່ງ ໄລຍະນຶ່ງ ແລະໃນທີ່ສຸດໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງແອລຈິນ ໃນເຂດເຄນເຄົາຕີ ລັດອີລລີນອຍຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານອາລຸນ ໂຄທິເສນ ເປັນລູກຊາຍຫຼ້າສຸດຄົນທີ 10 ຂອງທ່ານເສນແລະທ່ານນາງຄຳແພງ ໝື່ນຈັນ ໂຄທິເສນ ຢູ່ຄຸ້ມບ້ານຂວັນຕາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພໍ່ຂອງທ່ານອາລຸນ ເປັນຊາວປະມົງຫາປາຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານເຄີຍຂີ່ເຮືອໄປຕຶກເບັດນຳພໍ່ແລະອ້າຍເປັນປະຈຳ ຕົກມາໃນປະມານຊຸມປີ 1976 ເມື່ອທ່ານອາລຸນ ມີອາຍຸໄດ້ 6 ປີ ທ່ານພ້ອມດ້ວຍເອື້ອຍສອງຄົນແລະລູກນ້ອຍກັບພໍ່ ໄດ້ພາກັນພາຍເຮືອຫາປາລຳດັ່ງກ່າວ ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄປໄທ ໃນຕອນເຊົ້າມືດ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ທ່ານອາລຸນ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “ກ່ອນເຮືອໃກ້ຈະຮອດຝັ່ງໄທ ນ້ຳກໍລັ່ງເຂົ້າເຮືອເຮັດໃຫ້ເຮືອຈົມລົງ ເປັນຈັ່ງໂຊກ ເພາະວ່າເຫຼືອພຽງປະມານແມັດເຄິ່ງຈາກຝັ່ງເທົ່ານັ້ນ” ໝົດທຸກຄົນຈຶ່ງຂຶ້ນຝັ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ທ່ານອາລຸນກ່າວຕື່ມວ່າ ຫຼັງຈາກຂຶ້ນຝັ່ງໄທແລ້ວ ກໍມີຕຳຫຼວດໄທໄດ້ມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຂັງຢູ່ກົມຕຳຫຼວດຄືນນຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ມີລົດທະຫານກໍມາຮັບເອົາພວກຄົນລາວອົບພະຍົບທັງຫຼາຍໄປເຂົ້າສູນໜອງຄາຍ.
ໃນລະຫວ່າງຢູ່ສູນໜອງຄາຍນັ້ນ ແມ່ແລະພວກເອື້ອຍອ້າຍອີກ 7 ຄົນຂອງທ່ານອາລຸນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂ້າມມາເທື່ອ ແລະພໍ່ຂອງທ່ານອາລຸນ ກໍໄດ້ກັບຄືນໄປລາວເພື່ອຮັບເອົາພວກເຂົາເຈົ້າຂ້າມ ມາໄທຕາມທີຫຼັງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າອາໄສຢູ່ສູນເປັນເວລາສອງປີກວ່າ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງໄລຍະນັ້ນ ພໍ່ຂອງທ່ານອາລຸນພ້ອມກັບເອື້ອຍແລະອ້າຍທີ່ຂ້າມມາຊຸດທຳອິດ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກອົບພະຍົບໄປປະເທດຝຣັ່ງກ່ອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາລຸນ ໄດ້ອະທິບາຍດັ່ງນີ້:
ສ່ວນແມ່ ແລະເອື້ອຍຂອງທ່ານອາລຸນ ກໍໄດ້ຢູ່ໃນສູນໜອງຄາຍຕໍ່ໄປ ໄລຍະນຶ່ງຈົນໃນທີ່ສຸດ ແມ່ຂອງທ່ານ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຝຣັ່ງທີ່ເມືອງລີອ໋ອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນກັບຄອບຄົວສ່ວນນຶ່ງຄືເກົ່າ ແລະເອື້ອຍຜູ້ທີ່ຢູ່ນຳແມ່ໃນສູນ ກໍໄດ້ໄປຢູ່ສະຫະລັດໃນລັດເວີຈີເນຍຕາມຄວາມປະສົງ ແລະຕອນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄປຮອດຝຣັ່ງໃໝ່ໆ ທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ໃນລະຫວ່າງອາໄສຢູ່ໃນເມືອງລີອ໋ອງນັ້ນ ຄວບຄົວຂອງທ່ານອາລຸນ ກໍໄດ້ຍັບຍ້າຍອອກໄປພັກຢູ່ເຮືອນພັກອາພາດເມັນທີ່ມີຄອບຄົວຊາວອົບພະຍົບອາໄສຢູ່ນຳກັນຫຼາຍ ແລະທ່ານກໍໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມມາໄດ້ໄລຍະນຶ່ງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບແວດລ້ອມໃນເວລານັ້ນວ່າ:
ເອື້ອຍຂອງທ່ານອາລຸນສອງຄົນໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢູ່ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງຢູ່ລັດເວີຈີເນຍ ແລະອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ລັດໂອໄຮໂອ ຫຼັງຈາກທີ່ແມ່ຂອງທ່ານໄດ້ເສຍຊິດ ພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈສົ່ງທ່ານແລະເອື້ອຍຜູ້ທີ 9 ໄປຫາເອື້ອຍຢູ່ລັດເວີຈີເນຍຂອງສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ທ່ານອາລຸນ ອາໄສຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍບໍ່ດົນແລ້ວກໍໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ກັບເອື້ອຍຢູ່ລັດໂອໄຮໂອ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບໜັງສືເປັນພົນລະເມືອງຖາວອນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າຮ່ຳຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນມາຈົນຮອດຊັ້ນທີ 9 ແລ້ວຄອບຄົວຂອງເອື້ອຍກໍໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ລັດອີລລີນອຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາລຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ຢູ່ທີ່ເມືອງແອລຈິນ ລັດອີລລີນອຍນີ້ ມີຈຸດພິເສດອັນນຶ່ງ ຊຶ່ງລັດທະບານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອສະໜັບສະໜຸນແກ່ຊາວອົບພະຍົບທັງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຊາວລາວອົບພະຍົບ ເມືອງແອລຈິນໄດ້ສະຖາປະນາ ເປັນເມືອງເອື້ອຍເມືອງນ້ອງຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ແລະໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 8 ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2017
https://www.chicagotribune.com/suburbs/elgin-courier-news/ct-ecn-elgin-lao-st-0803-20170802-story.html
ແລະທ່ານອາລຸນໄດ້ກ່າວເຖິງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານຂອງລັດອີລີນອຍ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນແກ່ຊາວລາວອົບພະຍົບວ່າ:
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວຊາວລາວໃນເມືອງແອລຈິນຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນສ້າງສາວັດວາອາຮາມຂຶ້ນສາມແຫ່ງ ດັ່ງທີ່ທ່ານອາລຸນ ກ່າວໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້:
ສ່ວນສະມາຄົມລາວ ກໍມີຫຼາກຫຼາຍສະມາຄົມ ທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນແຂງຊ່ອຍເຫຼືອສັງຄົມລາວໃນຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະພວກເຍົາວະຊົນລຸ້ນໃໝ່ ເພື່ອຮັກສາວັດທະນະທຳແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາວລາວ ຕະຫຼອດທັງຮ້ານຄ້າແລະຮ້ານອາຫານຂອງຄົນລາວກໍມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານອາລຸນກໍແມ່ນຄົນນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ຊົມລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານອາລຸນ ໂຄທິເສນ:
https://lao.voanews.com/a/lao-american-social-worker-in-kane-county-helps-elderly-community-with-caregiver-and-vaccine/5807314.html
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນການສຳພາດທ່ານອາລຸນ ໂຄທິເສນ ຜູ້ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ທະວີບຢູໂຣບໃນປະເທດຝຣັ່ງ ແລ້ວໃນທີ່ສຸດຍົກ ຍ້າຍໄປຢູ່ສະຫະລັດໃນເມືອງແອລຈິນ ລັດອີລລີນອຍຂອງສະຫະລັດ ມາພົບກັບພວກເຮົາໄດ້ອີກ ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວ ໃນທະວີບອາເມຣິກາ ວັນອາທິດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້.
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