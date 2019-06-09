ປະທານາທິບໍດີປະເທດ ອາລເບເນຍ ທ່ານ ອີລຽກ ເມຕາ ໄດ້ຍົກເລີກການເລືອກຕັ້ງ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ນີ້, ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກປະຕິເສດ
ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ເອດີ ຣາມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງ
ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ພັກປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານ ລັລຊິມ ບາຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພັນຄົນ ໃນລະຫວ່າງການຊຸມນຸມປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ
ທິຣານາ ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນ “ຜົນທີ່ອອກມາຕອນທຳ
ອິດ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕ້ານ ທ່ານ ເອດີ ຣາມາ ແລະ ມັນຈະສືບຕໍ່
ໄປ.”
ພວກປະທ້ວງ, ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ຣາມາ ລາອອກຈາຕຳແໜ່ງນັ້ນ, ໄດ້ພາກັນຮ້ອງ
ຄຳຂວັນ ແລະ ຖືປ້າຍທີ່ຂຽນເປັນພາສາ ອາລເບເນຍ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ວ່າ “ຣາມາ
ອອກໄປ” ແລະ “ບໍ່ເອົາຢາເສບຕິດ, ບໍ່ເອົາທ່ານ ຣາມາ” ແລະ ຍົກທຸງຊາດ, ເຢຍຣະ
ມັນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄປມາ.
ທ່ານ ລັລຊິມ ບາຊາ ກ່າວວ່າ “ອາທິດນີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຂ່າວທີ່ພິເສດໃນປະເທດ
ອາລເບເນຍ, ແລະ ຢູໂຣບ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງກັບຊະຕາກຳຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍກົງ.”
ຕຳຫຼວດ ອາລເບເນຍ ໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ໄດ້ສີດນ້ຳ ເພື່ອແຍກຍ້າຍພວກປະທ້ວງ,
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ແກວ່ງໄຟ, ກະໂພກ ແລະ ລະເບີດແກ້ວນ້ຳມັນໃສ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່
ນອກຕຶກຫ້ອງການລັດຖະບານຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮຽກຮ້ອງຈາກ ຢູໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດ ໃຫ້ຈັດການເຈລະຈາເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາທາງຕັນນັ້ນກໍຕາມ, ທັງສອງຝ່າຍຍັງຄາຢູ່ກັບການຢືນຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ,
ແລະ ທ່ານ ຣາມາ ຍັງໄດ້ເລີ່ມການໂຄສະນາຫາສຽງ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍປາສະຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານທັງຫຼາຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ແປກ ແມ່ນກະທັ້ງສຳ
ລັບປະຊາທິປະໄຕທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງ ອາລເບເນຍ.
ການຊຸມນຸມປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ, ເປັນຄັ້ງທີແປດໃນປີນີ້ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານທ່ານ ຣາມາ, ເຊິ່ງໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກໜັງສືພິມປະຈຳວັນ Bilt ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍບັນທຶກສຽງທີ່
ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດໃນ
ເມືອງ ເດີເຣັສ (Durres) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມນິຍົມ ວ່າລາວມີແຜນທີ່ຈະ
ບັງຄັບຜູ້ໜູນຫຼັງຝ່າຍຄ້ານ ໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ຄົນນຶ່ງ
ໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກສະພາແນວໃດ.
Albanian President Ilir Meta on Saturday cancelled local elections scheduled for June 30, a decision promptly rejected by Prime Minister Edi Rama who said the polls would go ahead.
Meanwhile, the opposition Democratic Party (DP) leader Lulzim Basha told thousands of supporters during a protest rally in Tirana the president's decision was the "first result of our battle against Edi Rama and will continue".
Protesters, demanding Rama's resignation, were chanting and holding posters in Albanian and German saying "Rama Go" and "No Drugs, No Rama" (Keine Drogen, Kein Rama), and waving Albanian, German and U.S. flags.
"This week was full of extraordinary news in Albania, Germany, and Europe which are directly linked to our country's fate."
Albanian police used tear gas and deployed water cannon to disperse the protesters, while some of them hurled flares, firecrackers and Molotov cocktails at police officers outside government buildings.
Despite calls by the EU and the United States for talks to solve the impasse, the two sides stuck to their positions, and Rama even started campaigning for the local vote without the opposition parties, an oddity even for Albania's chaotic democracy.
The rally, the eighth this year against Rama, took place days after the German daily Bilt published leaked tapes showing how an accused drug trafficker in Durres told Socialist officials how he planned to coerce opposition backers to vote for them and help a friend become a lawmaker.
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