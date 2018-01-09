ທີມມະຫາວິທະຍາໄລ ອາລາບາມາ ຊະນະແຊມຟຸດບອນ ສະມາຄົມ ກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ທີມມະຫາວິທະຍາໄລອາລາບາມາ ໄດ້ກັບຄືນມາຢ່າງຕື່ນເຕັ້ນໃນຕອນແລງວັນຈັນ
ວານນີ້ ໂດຍສາມາດທັສດາວ ຢູ່ໃນການຕໍ່ເວລາເພື່ອຊິງແຊມປ້ຽນເຕະບານ ແບບ
ອາເມຣິກັນ ຂອງສະມາຄົມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອາເມຣິກາ.
ທີມຄຣີມສັນທາຍດ໌ ແມ່ນມີຄະແນນນຳຫລັງ ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍເຈຍ 0 ຕໍ່13 ໃນ
ຕອນເຄິ່ງເວລາ ແລະຫັນມາໃຊ້ ຜູ້ແກວ່າງບານສຳຮອງ ທ້າວຕົວ ຕົວຕາໂກໄວໂລອາ
ໃນເຄິ່ງເວລາທີສອງ ເພື່ອຊອກຫາ ການບຸກໂຈມຕີແບບໃໝ່. ນັກຫລິ້ນປີທຳອິດໄດ້ທຳ
ການແກວ່ງໝາກບານ ທັສດາວສາມເທຶ່ອເພື່ອນຳເອົາທີມອາລາບາມາ ເຂົ້າສູ່ແຊມປ້ຽນ
ແຫ່ງຊາດເທື່ອທີຫ້ານັບແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນລະດູການແຂ່ງຂັນປີແລ້ວນີ້ ທີມອາບາມາ ໄດ້ເສຍຕຳແໜ່ງແຊມປ່ຽນແຫ່ງຊາດ ໃນ
ວິນາທີສຸດທ້າຍ ໃຫ້ແກ່ທີມຄຣີມສັນທາຍດ໌. ໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສະເໝີກັນ
ຢູ່ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຂອງການແຂ່ງຂັນທີສີ່ ຜູ້ເຕະບານຂອງທີມໄດ້ຜິດພາດເຕະຟິລໂກນ
ບໍ່ເຂົ້າ ທີ່ຄວນໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ມີການຕໍ່ເວລາໃນການແຂ່ງຂັນ.
ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ ການແຂ່ງຂັນສະມາຄົມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫລື
NCAA ແລ້ວ ແຕ່ລະທີມມີໂອກາດຫລິ້ນບານ ແລະເຮັດຄະແນນໄດ້. ຜູ້ເຕະບານທີມຈໍ
ເຈຍ ທ້າວແອນດີີ ປາປານາສໂຕສ ໄດ້ເຕະເຂົ້າໂກນ ໄລຍະໄກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີມຂອງ
ລາວ ມີຄະແນນນຳໜ້າ 23 ຕໍ່ 20.
ຄະນະປ້ອງກັນຂອງທີມຈໍເຈຍ ໄດ້ຢຸດຜູ້ແກວ່ງບານຂອງທີີມອາລາບາມາ ທ້າວຕາໂກ
ໄວໂລອາ ໃນການຫລິ້ນເທື່ອທຳອິດ ໃນການຕໍ່ເວລາຂອງທີມອາລາບາມາ. ແຕ່ການ
ແກວ່ງເທື່ອຕໍ່ມາຂອງລາວ ແມ່ນເປັນການແກວ່ງທັສດາວ ເຮັດໃຫ້ທີມຂອງລາວຄວ້າ
ເອົາຕຳແໜ່ງແຊມປ້ຽນໄປຄອງ.
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