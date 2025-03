ເຮືອ​ບິນ​ຂັບ​ໄລ່​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່​ບິນ​ຢູ່​ໃນ​ໜ່ານ​ຟ້າ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃກ້​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ມັງ​ກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເໜືອ​ ຫຼື NORAD ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ ເຫດ​ການ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ​ກອ​ລ​ຟ​ແລ້ວສຳ​ເລັດ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ກິ​ລາກອ​ລ​ຟ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເມືອງ ເວັ​ສ​ພາມ​ບີດ​ຈ໌ ພົບ​ວ່າ​ເຮືອ​ບິນ F-16 ໄດ້​ຍິງ​ບັ້ງ​ໄຟ​ເຕືອນ​ເພື່ອ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ. ນອກ​ຈາກນີ້ ເຮືອ​ບິນ​ຂັບ​ໄລ່​ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ໜາມກອ​ລ​ຟ​ຈາກ​ສະ​ໂມ​ສອນ Mar-a-Lago ແລະ ບ້ານ​ພັກ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ການ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂດ​ໜ່ານ​ຟ້າ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ຊຶ່ງ​ມີ​ການ​ຈາ​ລະ​ຈອນ​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ຂັບ​ໄລ່​ຕ້ອງ​ທຳ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ວ່າບໍ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຫຼື ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທ່ານ. NORAD ກ່າວ​ວ່າ​ບັ້ງ​ໄຟ​ສັນ​ຍານ​ອາດ​ແນມ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ ແຕ່​ບັ້ງ​ໄຟ​ສັນ​ຍານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ເຜົາ​ໄໝ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ບໍ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຍັງ​ຄົງ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ບິນ​ເໜືອ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ ໂດຍ​ຂະ​ຫຍາຍ​ລັດ​ສະ​ໝີ​ການ​ບິນ​ເປັນ 30 ໄມ​ທະ​ເລ ເມື່ອ​ປະ​ທາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ການ​ລະ​ເມີດ ແລະ ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຖື​ເປັນ​ເລື່ອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແຕ່ NORAD ກຳ​ລັງ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໂດຍ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕໍ່​ເຫດ​ການຫຼາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງ ແລະ ກ່າວ​ໂທດ​ນັກ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ທີ່ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ໃຫ້​ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ໜ່ານ​ຟ້າ​ກ່ອນ​ຂຶ້ນ​ບິນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Air Force fighter jets intercepted a civilian aircraft flying in the temporarily restricted airspace near Donald Trump's Florida home Sunday, bringing the number of violations to more than 20 since the president took office on Jan. 20.

North American Aerospace Defense Command said in a statement that Sunday's incident, which took place as Trump finished a round of golf at his West Palm Beach golf course, saw F-16s deploy flares to get the attention of the civilian pilot. Jets also conducted an intercept Saturday morning shortly after Trump arrived at the course from his private Mar-a-Lago club and residence.

The airspace intrusions in the heavily congested south Florida airspace have prompted fighter jet intercepts but did not alter Trump's schedule or impact his security, officials said. NORAD says the flares may have been visible from the ground but that they burn out quickly and don’t pose danger.

Federal officials maintain a permanent flight restriction over Trump's club that expands to a radius of 30 nautical miles when the president is in residence.

Violations, and intercepts, are relatively routine, but NORAD is raising alarm over the frequency of the intrusions since Trump's inauguration, saying it has responded to more than 20 incidents and blames civilian pilots for not following regulations requiring them to check for airspace restrictions before taking off.