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ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ປັນຍາ​ປະດິດ ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ ​ແກ່​ທ່ານໝໍ ໃນການຄິດໄລ່ ທີ່ສັບສົນ

ຊ່າງພາບກໍາລັງຖ່າຍພາບ ຫຸ່ນຍົນ ROBOY ທີ່ມີຄວາມສາມາດຄ້າຍຄືຄົນ ທີ່ຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກັບເລື່ອງປັນຍາປະດິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich ບ່ອນທີ່ທົດລອງໃຊ້ ປັນຍາ​ປະດິດ ຫລື A.I. ເຂົ້າໃນການວິນິໄສ ຫລືບົ່ງມະຕິພະຍາດ

ປັນຍາ​ປະດິດ ຫລື​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ສາມາດ​ຄິດໄດ້ ກັບມາ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແກ່​
ບັນດາ​ທ່ານໝໍທັງຫລາຍ ທີ່ໃຊ້​ການ​ຄິດ​ໄລ່ທີ່​ສັບສົນ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນທຸກ​ມື້ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ
ວິ​ນິດໄສພະຍາດ ​ຕະຫລອດທັງການປະດິດຢາ​ໃໝ່ຂຶ້ນມາ. Kevin Enoch, ນັກ​ຂ່າວ​
ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ ​ໃນ​ ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ແບບ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ແຫ່ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍແຜ່ນ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ​ນ້ອຍໆຂອງ
​ຄົນ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າປ່ຽງ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ​ທີ່​ຕັດ​ເອົາ​ໄປ​ກວດ.

​ຄົນ​ເຈັບແຕ່ລະຄົນ​ອາດ​ມີແຜ່ນ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ​ຫລາຍ​ເຖິງ 50 ປ່ຽງ.

​ພວກທ່ານໝໍ​ເຄີຍ​ໃຊ້​ເວລາ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ ເພື່ອ​ກວດເບິ່ງ​ປ່ຽງ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ​ເຫລົ່ານີ້
ເທື່ອ​ລະ​ອັນຢ່າງໜ້າລໍາ​ຄານ ​ເພື່ອຈະກວດ​ຫາ​ຮ່ອງ​ຮອຍທີ່​ບອກວ່າ​ມີໂຣກມະ​ເຮັງ.

​ແຕ່​ວ່າ ບັດ​ນີ້ ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ​ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Zurich ກວດ​ກາເບິ່ງ​ຮູບ​ພາບ
​ເຫລົ່ານີ້ ​ໂດຍມີ​ຜົນ​ກວດ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ 99 ​ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເທື່ອ.

ດຣ. Peter Wild, ຈາກໂຮງໝໍຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Zurich ກ່າວ​ວ່າ:
“ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ນັ່ງ​ຢູ່ໜີ້​ເປັນ​ເວລາ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຄິ່ງ ​ເພື່ອ​ກວດເບິ່ງ​ປ່ຽງ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ, ກວດ​ເບິ່ງ
​ທຸກ​ປ່ຽງ​ເລີຍ ​ແທນ​ທີ່ຈັບເອົາ​ສອງ ຫລື ສາມ​ປ່ຽງທີ່​ມີ​ຜົນກວດ​ເປັນ​ບວກ ຫລື​ເປັນ​ໂຣກ
ມະ​ເຮັງ ​ແລະ​ກໍຄິດ​ໄວ້​ວ່າອາດຈະມີ​ 1 ​ເປີ​ເຊັນ ​ທີ່​ຜົນ​ກວດ​ນີ້​ຜິດ​ພາດ​ໄດ້. ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ
​ນີ້ ມັນ​ຄຸ້ມແກ່​ເວລາ ​ເພາະວ່າຂ້ອຍ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ແລ້ວພາຍ​ໃນ​ເວລາ 1 ຊົ່ວ​ໂມງ​
ເຄິ່ງ ສໍາລັບ​ຄົນ​ເຈັບຫ້າ​ຄົນ.”

ອັນນີ້ເປັນ​ພຽງວິທີ​ການ​ອັນນຶ່ງ ​ໃນ​ຫລາຍໆວິທີ ທີ່​ບັນດາ​ທ່ານໝໍ​ໃຊ້​ປັນຍາ​ປະດິດ ຫລື
A.I. ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການປະຕິບັດ​ວຽກງານ. ພວກ​ທ່ານໝໍທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ
Sheffield ຂອງ​ອັງກິດ​ໄດ້​ສ້າງລະບົບ A.I. ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນວ່າ Benevolent ນັ້ນຂຶ້ນມາ.

​ໂປຣ​ແກຣມນີ້ ອ່ານ​ບົດ​ຂຽນທາງ​ການ​ແພດ​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ຫລາຍ​ໄດ້. ​ຈາກ​ນັ້ນ ​ມັນ​ກໍ​
ຮຽນຮູ້​ຈາກ​ບົດ​ທີ່​ມັນ​ອ່ານ​ນັ້ນ ໝົດທຸກ​ບົດ ​ແລະກໍຄົ້ນຄິດ ອັນ​ທີ່ອາດ​ຈະເປັນ​ຢາ​ຊະໜິດ
​ໃໝ່ຂຶ້ນມາ.

ດຣ. Richard Mead, ຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Sheffield ​ເວົ້າວ່າ:
“ສະນັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນ, ​ໃຊ້​ປັນຍາ​ປະດິດຫລື artificial
intelligence ​ແລະ​ຄິດ​ພໍ້ໃນການ​ເຮັດ​ຢາ​ຊະໜິດ​ໃໝ່ຂຶ້ນມາ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ກັບ ພະຍາດ​
ອື່ນ​ທີ່ແຕກຕ່າງ​ຈາກ​ອັນ​ເກົ່າ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ​ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ກັບພະຍາດ​
ກ່ຽວກັບແຊ​ລປະສາດ​ສັ່ງ​ກາ​ນ​ໄດ້. ​ເພາະສະນັ້ນຫລະ ມັນຄືຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຢ່າງ​ແທ້​
ຈິງ​ຢູ່​ໃນ ລະບົບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ກໍເປັນ​ແນວຄວາມ​ຄິດ​ອັນໃໝ່ທີ່ຄິດຄົ້ນ​ອອກມາ.”

ທີ​ມງານ​ດັ່ງກ່າວ​ກໍ​ໄດ້​ຄິດ​ຄົ້ນຢາ​ໃໝ່ປະ​ເພດ​ນຶ່ງ​ຂຶ້ນມາ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ເຈັບ ​ແລະ​ທີມ​
ງານ Benevolent ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ລະບົບ A.I. ຂອງ​ຕົນ​ອອກ ​ໄປ​ອີກ.

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