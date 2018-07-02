ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນແລ້ວ

ຜູ້ນໍາທະວີບອາຟຣິກາ 30 ທ່ານ ກໍາລັງປະຊຸມກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ດໍາເນີນໄປ
ເປັນເວລາ 2 ວັນ ຢູ່ປະເທດ ມໍຣິເຕເນຍ ຊຶ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານກັບການສໍ້ລາດບັງ
ຫລວງ ແລະຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນທະວີບ
ດັ່ງກ່າວ.
ໃນການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ໂມຮາເມັດ ອູລດ໌
ແອັບແດລ ອາຊິສ (Mohamed Ould Abdel Aziz) ຂອງມໍຣິເຕເນຍ ຊຶ່ງເປັນປະທານ
ຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມ
ແຫລວ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດ ໃນຂະນະທີ່ມີພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່
ໃນການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໜ່ວຍລາດຕະເວນຂອງຝຣັ່ງຢູ່ໃນມາລີ.
ທ່ານອາຊິສ (Aziz) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ວິທີການແບບຮອບດ້ານເພື່ອຮັບມືກັບ ການໂຈມຕີ
ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຄວາມສໍາເລັດຂອງວິທີການນີ້ ຈະສົ່ງຜົນ ເຮັດໃຫ້ມີການນໍາເອົາ ວິທີແກ້ໄຂ
ບັນຫາດ້ານການຂາດຄວາມກໍ້າເກິ່ງ ແລະຄວາມລົ້ມແຫລວ ທາງ ເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ
ທີ່ຜັກດັນຊາວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກາຍເປັນພວກຫົວ ຮຸນແຮງຈັດນັ້ນ ມາລວມເຂົ້າກັນ.''
ມາລີໄດ້ເກີດໄພພິບັດ ຍ້ອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຜ່ານມານີ້. ການໂຈມຕີ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ພາຍຫລັງທີ່ພວກນັກລົບຊາວອິສລາມໄດ້ບຸກ
ເຂົ້າໄປໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງກໍາລັງທະຫານຂອງ 5 ປະເທດໃນອາຟຣິກາຢູ່ເມືອງບາ
ມາໂກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັດໃຫ້ 6 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ມໍຣິເຕເນຍຍັງໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ຖ້າຫາກທະວີບອາຟຣິກາບໍ່ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫລວງຍຸຕິລົງໄດ້ ມັນກໍຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າປະເທດໃດໃນ "ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວ
ໜ້າໃນການຕ້ານຢັນການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ
ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະດ້ານເທັກໂນໂລຈີ”
ບັນດາຜູ້ນໍາເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງຄາດວ່າ ຈະສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບຂະບວນການສັນຕິພາບ
ຢູ່ໃນຊູດານໃຕ້ ແລະແຜນປອງດອງຊາດລະຫວ່າງ ເອທິໂອເປຍ ກັບເອຣິເທຣຍນຳ.
ບັນຫາອື່ນໆ ກໍທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນແມ່ນລວມມີ ການເລືອກຕັ້ງ ຊຸດຈະມາ
ເຖິງນີ້ຢູ່ໃນມາລີ, ກາເມຣູນ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະ ຊິມບາບເວ.
ທ່ານພອລ ເຄແກມ (Paul Kagame) ປະນາທານາທິບໍດີຂອງຣວັນດາ ທີ່ເປັນປະທານ
ຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາທີ່ມີ 55 ປະເທດແມ່ນມີແຜນທີ່ຈະຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການຄ້າ
ແບບເສລີຢູ່ທົ່ວທະວີບ.
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