ທຸລະກິດຂອງ ອາຟຣິກາ ຮັບມືດ້ານການຄ້າກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ

ບັນດາຜູ້ນຳ ອາຟຣິກາ ກຳລັງທຳການຜັກດັນ ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸນະໂຍບາຍການຄ້າ ສະຫະລັດ ພິເສດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົາຫາຕະຫຼາດ ສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ເສຍພາສີທີ່ມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນປີ 2025. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄດ ບາເລັດ ໄດ້ລົມກັບທູດການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແຄເທີຣິນ ໄທ ກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍໂອກາດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ ອາຟຣິກາ ໃນນະຄອນ ໂຈແຮນເນັສເບີກ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບທັງສອງປະເທດນັ້ນ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍລະອຽດ.
ໝາກແມັກຄາເດເມຍ ແລະ ໝາກໄໝ້ແຫ້ງຈາກ ອາຟຣິກາໃຕ້ ພວກນີ້ອາດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ມັນມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ສຳລັບຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຊື່ວ່າ Empirestate Trading, ລວມທັງທ້າວ ແມັກສແວລ ຊູກາຊີ.
ທ້າວ ແມັກສແວລ ຊູກາຊີ ກຳມະກອນໂຮງງານກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ 15 ປີແລ້ວ, ແລະ ມັນກໍແມ່ນວຽກທຳອິດຂອງຂ້ອຍຈາກໂຮງງານ Empire. ຂ້ອຍມາຈາກເຂດຊົນນະບົດ, ມັນມີການຂາດແຄນວຽກງານຢູ່ຝ່າຍນັ້ນ.”
ທ້າວ ຊູກາຊິ ລ້ຽງດູຄອບຄົວທີ່ມີ 7 ຄົນດ້ວຍລາຍໄດ້ຂອງລາວ. ລາວເປັນຄົນຫໍ່ສິນຄ້າທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງ ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການເຕີບໂຕ ແລະ ໂອກາດ ອາຟຣິກາ ຫຼື AGOA. ກົດໝາຍ AGOA ທີ່ເປີດໃຊ້ໃນປີ 2000, ແມ່ນນະໂຍບາຍປອດພາສີຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບປະເທດທີ່ມີສິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນທະວີບນັ້ນ. ແຕ່ຈຳນວນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສົ່ງອອກມາ ສະຫະລັດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕະຫຼາດໃຫຍ່ອື່ນໆຂອງ ຢູໂຣບ ແລະ ຈີນ ແລ້ວ, ແມ່ນຂຶ້ນໆລົງໆອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.
ທ່ານ ປີເຕີ ວານ ເດີ ເວັສທຸຍເຊັນ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ປີເຕີ ວານ ເດີ ເວັສທຸຍເຊັນ, ເຈົ້າຂອງຮ່ວມບໍລິສັດ Empirestate Trading ກ່າວວ່າ “ປີກ່ອນ ສະຫະລັດ ໄດ້ນຳເຂົ້າຜົນປູກຂອງພວກເຮົາປະມານ 50 ຫຼື 60 ເປີເຊັນ. ເຊິ່ງປີນີ້ມັນໄດ້ປ່ຽນແປງທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ນຳເຂົ້າຜົນປູກຂອງພວກເຮົາປະມານ 10 ຫຼື 15 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ໄດ້ນຳເຂົ້າ, ຈະເອີ້ນວ່າ 70 ເປີເຊັນຂອງຜົນປູກຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້.”
ທ່ານ ວານ ເດີ ເວັສທຸຍເຊັນ ເວົ້າວ່າມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບແຕ່ລະປະເທດ.
ທ່ານ ປີເຕີ ວານ ເດີ ເວັສທຸຍເຊັນ ກ່າວວ່າ “ກ່ອນອື່ນ, ມັນແມ່ນວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງຊິ້ນເຊີງ. ຄືທ່ານຮູ້, ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ, ທຸກຢ່າງແມ່ນແຕກຕ່າງ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຈີນ ແມ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສາຍພົວພັນ ແລະ ອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ມັນຄືກັບທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ, ຄືວ່າເຈົ້າສາມາດນຳສະເໜີຫຍັງແດ່, ເຈົ້າຊື້ຫຍັງໄດ້ແດ່? ມັນມີສາຍພົວພັນມາກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ມັນຄືກັບດຳ ແລະ ຂາວຫຼາຍກວ່າ.”
ມັນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງອື່ນໆລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດ. ຈີນແມ່ນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຂດລຸ່ມທະເລຊາຍ ຊາຮາຣາ, ແລະ ສະຫະລັດ ຢູ່ອັນດັບທີ 3 ອີງຕາມຕົວເລກຂອງທະນາຄານໂລກໃນປີ 2021. ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດ AGOA ປະຈຳປີທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍ ອາຟຣິກາໃຕ້ ໃນປີນີ້, ທູດການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແຄເທີຣີນ ໄທ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ, ວໍຊິຕັນ ແມ່ນກຳລັງໃຫ້ບູລິມະສິດທະວີບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ແຄເທີຣິນ ໄທ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ຜົນກະທົບຂອງ ຈີນ ໃນເສດຖະກິດໂລກໃນແງ່ຂອງການຄ້າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ພວກເຮົາຮູ້ສິ່ງນັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງໃນການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຢ່າງໜັກແໜ້ນຫຼາຍວ່າ ຊະນິດຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ ສະຫະລັດ ນຳມາ ແລະ ສາມາດນຳມາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດກັບສິ່ງທີ່ຄູ່ຮ່ວມອື່ນໆນຳມາ, ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງສາການເປັນຄູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອາຟຣິກາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານ ໄຊຣິລ ຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃຫ້ຕໍ່ກົດໝາຍ AGOA ກ່ອນທີ່ມັນຈະໝົດອາຍຸ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຈະມີການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວຽກເຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ.
These South African macadamias and dried fruits may be small individually, but they have a big impact for many of the people working at this factory called Empirestate Trading, including Maxwell Sukazi.
“Now I’m working here 15 years, and it’s my first job I get it from Empire. // I’m coming from a rural area, there’s a shortage of a job that side.”
Sukazi supports a family of seven on his income. He's packing product that will go to markets around the world, including to the United States under the African Growth and Opportunity Act, or AGOA. Launched in 2000, AGOA is a U.S. duty free policy for eligible countries that has been credited with job creation on the continent. But the amount of product exported to the U.S. when compared to the other main markets of Europe and China – fluctuates based on market demand.
Pieter van der Westhuizen is one of the owners of the family-owned business.
“The year before the U.S. probably took 50 or 60 percent of our crop. Where this year it changed where the U.S. probably only took 10 or 15 percent of our crop, whereas the Chinese have taken, call it 70 percent of our crop.”
Van der Westhuizen says there are differences in doing business with each country.
“It’s completely different cultures, to start off. You know, payment terms, everything is very different. You know the Chinese is very strong importance around relationships etc., etc., while in the US it’s more business-like, you know, what can you offer, what can you pay? There is relationships obviously involved as well, but it’s more black and white.”
There are also other differences between China and the U.S. China is Sub-Saharan Africa’s largest trade partner, and the U.S. ranks 3rd based on 2021 World Bank numbers. At the annual AGOA summit, hosted by South Africa this year, U.S. Trade Representative Katherine Tai told VOA, Washington is prioritizing the continent.
“Yes, China’s footprint in the global economy in terms of trade is enormous. We know that. That is true in many of our conversations around the world. We feel very strongly that the type of partnership the United States brings and can bring is inherently different from what other partners bring, and that is why we are focused on enhancing and building on a U.S. partnership with Africa.”
South African President Cyril Ramaphosa has called on the U.S. Congress to renew AGOA before it expires, so there can be more investments and more jobs.