ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະບານອາວຸໂສ ແລະ ຝ່າຍຄ້ານໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຕືອນ
ວ່າ ສົງຄາມດ້ວຍອາວຸດໃນປະເທດ ຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຖ້າການເຈລະຈາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່
ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເລີ່ມການສົນທະນາສັນຕິ
ພາບ ລະຫວ່າງ ອັຟການນິສຖານ ທີ່ຍືນຍົງໄດ້.
ການເຕືອນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ແລະ ກຸ່ມຕາລີບານ ມີ
ກຳນົດທີ່ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຮອບຕໍ່ໄປ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນ
ທີ 29 ມິຖຸນານີ້ ທ່າມກາງການມີຄວາມຫວັງທີ່ສູງວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຈະສາມາດສະຫຼຸບ
ຮ່າງເອກະສານ ທີ່ຈະສ້າງຫົນທາງສຳລັບການສິ້ນສຸດສົງຄາມດົນ 17 ປີໃນ ອັຟການິສ
ຖານ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ກູລບຸດດິນ ເຮັກມາຕີຢາ ໄດ້ກ່າວໃນ
ຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງຄົນທີ່ສຳຄັນສູງສຸດ 60 ທ່ານ ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ປາກິສ
ຖານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ການເຈລະຈາ ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ຫຼາຍ ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງຜົນທີ່ເປັນແງ່ບວກໃດໆອອກມາໃນປັດຈຸບັນນີ້.”
ທ່ານ ເຮັກມາຕີຢາ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ມັນຍັງຂາດ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນໃນ ອັຟການິສ
ຖານ ກ່ຽວກັບ ການຖອນກອງກຳລັງ NATO ທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຫະລັດ ອອກຈາກປະ
ເທດ, ແລະ ວ່າການມີໜ້າ ຂອງທະຫານຕ່າງປະເທດ ເປັນເຫດຜົນຫຼັກສຳລັບສົງຄາມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະຮ່ວມກັນພິຈາລະນາ ຕາຕະລາງເວລາ “ທີ່ເໝາະ
ສົມ” ສຳລັບກອງກຳລັງສາກົນທັງໝົດ ທີ່ຈະອອກໄປຈາກປະເທດ ຜ່ານຂະບວນການ
ສົນທະນາພາຍໃນທີ່ລວມມີ ບັນດານັກເຈລະຈາຈາກ ລັດຖະບານ, ຝ່າຍຄ້ານ ແລະ
ກຸ່ມຕາລີບານ.
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