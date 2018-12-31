ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງໃນ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເລື່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍ
ດີຂອງປີໜ້າອອກໄປ 3 ເດືອນ ແລະ ຕອນນີ້ ມັນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ.
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງເອກະລາດ ຫຼື ICE ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້ວ່າ ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນຂອງທ່ານ ມີເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາທາງເຕັກນິກ ແລະ ຝ່າຟັນສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ “ເພື່ອກະ
ກຽມ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.”
ປະທານ ICE ທ່ານ ກູລາ ຈານ ອັບດູລ ຊາຢາດ (Gula Jan Abdul Sayad) ໄດ້
ອະທິບາຍໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຟັງວ່າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນການເລືອກ
ຕັ້ງແມ່ນມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ເມສາ ແຕ່ຍ້ອນລະດູໜາວທີ່ຮ້າຍແຮງ, ສິ່ງທ້າ
ທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເງິນ ໄດ້ກີດກັ້ນການກະກຽມຕ່າງໆ
ແລະ ການຂົນສົ່ງວັດຖຸການເລືອກຕັ້ງ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງຕາມເວລາ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງໃນແຂວງ ກາສນີ ພ້ອມກັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ
ແລະ ສະພາແຂວງນັ້ນ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ
ບໍດີ.
ລັດຖະບານອັນນຶ່ງດຽວກັນທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດຢູ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາສຣັຟ
ການີ, ຜູ້ທີ່ມີເຈຕະນາທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງນັ້ນ, ໄດ້ມີຄວາມ
ຍິນດີກັບການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນ
ແລ້ວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມກຳນົດເວລາກໍຕາມ.
ການປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ICE ຍັງ
ຄົງດີ້ນຮົນທີ່ຈະລວບລວມຄະແນນສຽງ ທີ່ໄດ້ປ່ອນໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ
ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປັນບັນຫາ. ການລົງຄະແນນ
ສຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ 33 ຈາກ 34 ແຂວງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ICE ໄດ້ປະກາດຜົນຄະ
ແນນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບ 31 ແຂວງແລ້ວ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນແຂວງ ການຊີ ທາງພາກຕາເວັນອອກກາງ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດ
ຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ປອດໄພ ແລະ ພວກກະບົດຕາລີບານທີ່ມີອິດທິພົນຍິ່ງຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆ
ເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ການມີ
ໜ້າລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນແຂວງ ກາສນີ ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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