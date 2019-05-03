ຫົວໜ້າ ກຊ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປາບປາມ ເລື້ອງການລວນລາມ ທາງເພດ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການຊົ່ວຄາວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແພດທຣິກ
ແຊນນາແຮນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ ໃນ ວິທີທາງທີ່ກອງທັບ ຮັບມື
ກັບເລື້ອງການລວນລາມທາງເພດ ແລະການກົດຂີ່ຂົ່ມ ເຫັງ ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ
ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ ທີ່ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນຫານີ້ກຳລັງຮ້າຍແຮງ
ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.
“ຄັນຈະເວົ້າແບບກົງໄປກົງມາ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ
ຕາມຄວາມຄາດໝາຍທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາເອງ ຫຼື ໃຫ້ແກ່ກັນ
ແລະກັນ” ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານແຊນນາແຮນ ໄດ້ຂຽນໃສ່ຈົດໝາຍບັນທຶກທີ່ສົ່ງໄປ
ໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະດັບສູງຂອງກອງທັບ ໃນວັນພຸດ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງທຳນຽບຫ້າແຈ
ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ອັນນີ້ເປັນເລື້ອງ
ທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.”
ບົດລາຍງານທຸກສອງປີ ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສຳຫຼວດ ພວກພະນັກງານທະຫານຈາກເຫຼົ່າທັບ
ເຊັ່ນ ກອງທັບບົກ ກອງທັບເຮືອ ກອງທັບອາກາດ ແລະນາວິກະໂຍທິນ ໃນປີ 2018.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດນີ້ ມີປະມານ20,500 ກໍລະນີ ທີ່ພົບວ່າ ມີການລວນລາມທາງເພດ
ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ຈາກຈຳນວນປະມານ 14,900
ກໍລະນີ ທີ່ພົບຢູ່ໃນປີ 2016. ການລວນລາມທາງເພດ ທີ່ບໍ່ສົມຍອມທີ່ມີຂຶ້ນ ແມ່ນນັບ
ແຕ່ການແຕະເນື້ອຕ້ອງ ໂຕ ຈົນໄປເຖິງຂັ້ນການຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ.
ພວກທະຫານເພດຍິງທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນເຫຼົ່າທັບ ໃນລະຫວ່າງອາຍຸ 17 ຫາ 24 ປີ
ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຕໍ່ການຖືກລວນລາມທາງເພດ ອີງຕາມການສຳຫຼວດ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ນັ້ນ.
ທ່ານເນເຕັນ ກາລບຣີດຕ໌ ຮອງອຳນວຍການຫ້ອງການປ້ອງກັນ ແລະການຮັບມື ກັບ
ການລວນລາມທາງເພດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ວ່າ “ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ໃຈ ແລະ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ
ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃຈຮ້າຍຫລາຍ.”
ຢູ່ໃນບົດຈົດໝາຍບັນທຶກນັ້ນ ທ່ານແຊນນາແຮນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລວນລາມທາງເພດ
ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນອາຊະຍາກຳ ໃນຕົວມັນເອງ ຢູ່ໃນ ກອງທັບ ແລະທ່ານໄດ້
ແນະນຳໃຫ້ລິເລີ້ມໂຄງການອັນນຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຈັບພວກ ຜູ້ຮ້າຍທີ່ເຮັດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ
ທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນເລື້ອງ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ໃຫ້ແກ່ພວກ
ພົນທະຫານນາຍຮ້ອຍ ແລະພວກຜູ້ນຳ ທະຫານເກນທັງຫລາຍນັ້ນແລ້ວ.
ທ່ານນາງ ເອລີສ ແວນ ວິງໂກລ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ຂອງສຳນັກງານ ກຳລັງ
ທະຫານທີ່ໜຽວແໜ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນຂອງການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ “ເປັນທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ບໍ່ວ່າ
ຈະໃນມາດຕະຖານໃດກໍຕາມ.”
ທະຫານນາວິກະໂຍທິນສະຫະລັດ ແມ່ນມີອັດຕາການລວນລາມທາງເພດ ຕໍ່ພວກ
ແມ່ຍິງ ຫລາຍທີ່ສຸດ ເຖິງ 10.7 ເປີເຊັນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງ ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້
ອະທິບາຍວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ຫຼື ມາຣີນແມ່ນມີແມ່ຍິງ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນກອງທັບ ຊຶ່ງເກືອບວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງ ພວກແມ່ຍິງທະຫານມາຣີນ
ທີ່ມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ 17 ຫາ 25 ປີ ຊຶ່ງເປັນອາຍຸ ທີ່ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດ ແມ່ນຖືກ
ລວນລາມທາງເພດ.
ສ່ວນກອງທັບອາກາດ ແມ່ນມີອັດຕາຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນລະດັບສະເລ່ຍຢູ່ 4 ເປີເຊັນ.
ພວກສະມາຊິກທະຫານ ທີ່ເປັນເພດຊາຍ ທີ່ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຖືກລວນລາມ
ທາງເພດ ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳຢູ່ຄືເກົ່າ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 1 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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