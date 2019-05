English in a Minute: A Piece of Cake ແປວ່າງ່າຍປານກອກກ້ວຍ

piece of cake

Welcome to English in a Minute. ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນພາສາອັງ

ກິດໃນນຶ່ງນາທີ. Do you find American idioms hard to understand? It's

our goal to make learning them “a piece of cake.” ທ່ານພົບວ່າ ສໍານວນ

ພາສາອັງກິດອາເມຣິກັນ ເຂົ້າໃຈຍາກບໍ່? ເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາ ກໍຄືເຮັດໃຫ້ ການຮຽນ

ສໍານວນເຫລົ່ານີ້ ​ເປັນ “a piece of cake.”Everyone in America knows this

idiom because it's so easy. Let's listen: ທຸກໆຄົນໃນອາເມຣິກາ ຮູ້ຈັກສໍາ

ນວນນີ້ກັນທັງນັ້ນ ເພາະວ່າມັນງ່າຍ. ໄປຟັງເຂົາເຈົ້າລົມກັນເບິ່ງ ເພື່ອທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ:



TALENT 1: Hey! How did you do on the exam?

ເອີ! ເປັນ​ແນວ​ໃດ ເຈົ້າ​ເຮັດບົດສອບ ​ໄດ້​ດີ​ບໍ່?

TALENT 2: I got an A. The exam was a pieceof cake.

ຂ້ອp​ໄດ້​ຄະ​ແນນ A. ບົດສອບ​ນັ້ນ​ງ່າຍ​ຫລາຍ.

TED: In American English, when you say something is a “piece of cake,”

means it is very easy to do.

ໃນ​ສໍານວນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ເວລາ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ເປັນ “piece of cake,”

ຫລືຕ່ອນເຂົ້າໜົມ​ເຄັກ​ ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສິ່ງ​ນັ້ນເຮັດໄດ້​ງ່າຍ​ຫລາຍ.

​In the 19th and early 20th centuries, African Americans started in “cake

walks.” They walked or danced around a cake in pairs, and the best

couple won the cake. ​

ໃນ​ສັດຕະວັດ​ທີ 19 ​ແລະ​ຕົ້ນ​ສັດຕະວັດ​ທີ 20 ພວກ​ຄົນ​ອາ​ເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ​ອາ​ຟຣິກາ ​ໄດ້

​ເລີ້ມ​ພາກັນເຕ້ນ​ລໍາທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “cake walks.” ຄື​ເຂົາເຈົ້າ​ຈັບ​ຄູ່​ກັນຍ່າງ​ແລະ​ເຕ້ນ​ລໍາອ້ອມ​ເຂົ້າໜົມ​ເຄັກ ​ແລະ​ຄູ່​ໃດ​ທີ່​ເຕ້ນ​ໄດ້​ດີ ກໍ​ໄດ້​ເຄັກ​ໄປເປັນລາງວັນ.

This is how the idioms “cake walk” and "piece of cake”came about --

both meaning that something is very easy to do.

​ນັ້ນ​ກໍຄື​ຕົ້ນຕໍ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ຄໍາວ່າ “cake walk” ​ແລະ "piece of cake” ຊຶ່ງ​ທັງ​ສອງ

​ສໍານວນນີ້ ໝາຍ​ເຖິງສິ່ງ​ໃດ ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ງ່າຍໆ ຫລື​ຖ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ຕາມ​ສໍານວນ​ລາວ​ແລ້ວ ກໍ​ຄົງ​

ຈະແມ່ນ “ງ່າຍ​ປານ​ປອກກ້ວຍ”​ ເນາະ.

And that’s English in a Minutes.

ແລະ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ລາຍການຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດໃນນຶ່ງນາທີຂອງເຮົາ.