ບົດລາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ມະນຸດຊາດກຳລັງໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຂອງສະພາບໂລກຮ້ອນເອົ້າ ຫລື global warming ຕໍ່ມະຫາສະໝຸດຕ່າງໆ ແລະຕໍ່ຂົງເຂດທີ່ເປັນນ້ຳກ້ອນຂອງໜ່ວຍໂລກ.
ລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ມີຫລາຍປະເທດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດສະຫລຸບວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດເພີ້ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລຍື່ງຂຶ້ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ ແລະຊັ້ນນ້ຳກ້ອນເປື່ອຍ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມອັນອື່ນໆ.
ບົດລາຍງານທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ຖ້າຫາກສະພາບໂລກຮ້ອນເອົ້າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າລົງແລ້ວ ລະດັບນ້ຳທະເລກໍຈະສູງຂຶ້ນເພີ້ມເກືອບ 1 ແມັດ ຢູ່ທ້າຍສັດຕະວັດນີ້. ສະພາບການແບບນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີປະລິມານປາໜ້ອຍລົງ, ມີຫິມະ ແລະນ້ຳກ້ອນໜ້ອຍລົງ ແລະມີພາຍຸເຮີຣິເຄນ ແລະລະບົບແອລ ນີໂນ ທີ່ມີພະລັງຮ້າຍແຮງ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຖືກຜັກດັນໂດຍມະນຸດ ຕໍ່ຊັ້ນນ້ຳກ້ອນ, ເຂດດິນທີ່ໜາວເຢັນຢູ່ຂົ້ວໂລກເໜືອ ແລະຕໍ່ມະຫາສະໝຸດຕ່າງໆ.
"ມັນໄດ້ບັນທຶກວິທີການທີ່ມະຫາສະໝຸດໄດ້ຖືກກະທົບຄືກັນກັບຍອງອັນນຶ່ງທີ່ຊຶມຊັບເອົາອາຍກາກບອນໄດອອກໄຊດ໌ ແລະຄວາມຮ້ອນເພື່ອຈະແຈກຈ່າຍອຸນຫະພູມອອກໄປ. ແຕ່ວ່າ ມັນກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄວພໍໃຫ້ທັນເວລາໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຮອງປະທານອົງການ IPCC, ທ່ານ ໂຄ ແບແຣດ (Ko Barrett). ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ເມື່ອລວບລວມເຂົ້າໃສ່ກັນແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງເຫລົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະຫາສະໝຸດ ແລະເຂດທີ່ເປັນນ້ຳແຂງຂອງໂລກໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວ. ຜົນຕາມມາສຳລັບທຳມະຊາດ ແລະມະນຸດແມ່ນຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະຮ້າຍແຮງ."
ນີ້ເປັນບົດລາຍງານສະບັບທີ່ 3 ຂອງອົງການ IPCC ໃນຮອບນຶ່ງປີ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ມັນຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ ພາຍຫລັງທີ່ມີຫລາຍລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເອົາບາດກ້າວ ຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແລະ ພາຍຫລັງທີ່ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດເປີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ທີ່ພວກຕຳໜິເລື້ອງນີ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີແຕ່ເວົ້າຫລາຍກວ່າເຮັດນັ້ນ.
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ທ່ານ ແຮນສ໌-ອອດໂຕ ພໍເຕີ (Hans-Otto Porter), ຊຶ່ງເປັນຄົນນຶ່ງນອນໃນຈຳນວນຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານນີ້ ເວົ້າວ່າມີປ່ຽນແປງບາງອັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ໃຫ້ຄິດເບິ່ງແຕ່ນ້ຳທີ່ອຸ່ນ ແລະຫີນປະກາລັງ ທີ່ຫລຸດລົງແລ້ວແລະເກີນຂອບເຂດທີ່ຈະອົດກັ້ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເມື່ອໄດ້ຖືກສຳພັດກັບ ກະແສຂອງຄວາມຮ້ອນທຸກຄັ້ງ ເທົ່ານັ້ນກໍພໍແລ້ວ.”
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