ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ອັງກິດ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ
ວ່າ ອັງກິດ ຄວນອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໂດຍປາສະຈາກການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ລາຍລະອຽດໃດໆ ຂອງການຖອນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່.
ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການຖອນຕົວ ເບຣັກຊິສ “ແບບບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ” ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ, ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ປະຕິ
ເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເຮັດ ກັບສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ນັ້ນດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງ
ຖ້ວມລົ້ນ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 391 ຕໍ່ 242 ຄັດຄ້ານແຜນການສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ
ນາງ ເມ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົງຄະແນນສຽງມື້ນີ້.
ຖ້າບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຕິເສດການຖອນຕົວ ເບຣັກຊິດ ແບບບໍ່ມີການຕົກລົງ
ເຊັ່ນກັນນັ້ນ, ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທີສາມກໍຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະ
ຂໍເວລາຕື່ມຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກາຍວັນຂີດເສັ້ນຕາຍທີ 29 ມີນານີ້ ເພື່ອຄິດ ກ່ຽວ
ກັບວິທີທີ່ຈະແຍກຕົວນັ້ນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບຮອງເອົາ ການຕໍ່ເວລາທຸກຄັ້ງ.
ກ່ອນການຜ່າຍແພ້ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາ ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເຈລະຈາ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກັບປະທານ
ຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ທ່ານ ຊັອງ ຄລອດ ຈັງເກີ (Jean Claude Juncker)
ເພື່ອ “ຍັບຢັ້ງການປ່ຽນແປງຕ່າງໆຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຂດ
ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ປະເທດ ໄອຣ໌ແລນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບກັບ
ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ຂອງ ອັງກິດ ນັ້ນ ຈະຄົງເປີດຢູ່ຄືເກົ່າຫຼັງຈາກ ເບຣັກຊິດ.
ແຕ່ຜົນທີ່ອອກມາໃນການລົງຄະແນນສຽງ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນກົງ
ກັນຂ້າມກັບແຜນກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ຍິ່ງກວ່າເກົ່າ, ດ້ວຍຄະ
ແນນສຽງ 230 ຄະແນນ.
ຫຼັງຈາກການຜ່າຍແພ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ທ່ານນາງ ເມ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳພັກອະນຸລັກນິຍົມ, ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ສະພາຕ່ຳວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສືບຕໍ່ທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ພຽງວິທີດຽວ”
ທີ່ຈະອອກຈາກ ສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນແມ່ນ “ວິທີທີ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ທາງເລືອກຕໍ່ໄປ “ແມ່ນຕົວເລືອກທີ່ບໍ່ເພິງປາຖະໜາ” ຄືການ
ອອກໄປໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ຂໍເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຈລະຈາ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາ
ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຕອນນີ້ຖືກຄັດຄ້ານ.
ທ່ານ ເຈເຣມີ ຄໍບິນ, ຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ເຊິ່ງແມ່ນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນຂອງ ອັງກິດ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ, “ລັດຖະບານຕອນນີ້ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍຢ່າງໃຫຍ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເສຍເວລາ ແລະ ເວລາສຳລັບເລື່ອງນີ້ກໍ
ໃກ້ຈະໝົດລົງແລ້ວ.” ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃໝ່ຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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