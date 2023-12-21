ຄຣິສມາສ ເປັນບຸນທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນທົ່ວໂລກ. ຊາວຄຣິສຕຽນ ຈະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງມ່ວນຊື່ນກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງຄົນທີ່ບໍ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ກໍສະເຫຼີມສະຫຼອງເຊັ່ນກັນ. ໃນລາຍການຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ລົມກັບຄົນລາວໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບ ການສະເຫຼີມຫຼອງບຸນນັ້ນ, ເຊິ່ງບັນຍາກາດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າປະເທດນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ອີກປະເທດນຶ່ງແມ່ນໃນລະດູໜາວ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ.
ແຕ່ລະປີກົມອຸຕຸນິຍົມ ສະຫະລັດ ຈະພະຍາກອນວ່າພາກສ່ວນໃດ, ລັດໃດຂອງ ສະຫະລັດ ຈະມີຫິມະຕົກໃນວັນຄຣິສມາສ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອທີ່ມີຫິມະຕົກໃນວັນຄຣິສມາສ.
ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ ຫຼື ຕົ້ນເດືອນທັນວາຮ້ານຂາຍຕົ້ນຄຣິສມາສທັງຫຼາຍ ກໍຈະເລີ່ມຕັ້ງຂາຍຕົ້ນໄມ້ສົດ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບປະດາຕ່າງໆໃຫ້ຄົນໄດ້ໄປຊື້ມາເອ້ເຮືອນ, ເຊິ່ງເປັນປະເພນີທີ່ຊາວ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາແຕ່ດົນນານ. ຕົ້ນຄຣິສມາສຕົ້ນນຶ່ງມີລາຄາແຕ່ 60 ຫາຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງມັນ.
ຄົນລາວໃນ ສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນສ່ວນຫຼາຍຈະນັບຖືສາສະໜາພຸດກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສເຊັ່ນກັນ. ບາງຄົນມີຄອບຄົວໃຫຍ່ກໍເຕົ້າໂຮມກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບາງຄົນທີ່ຫາກໍ່ມາແຕ່ລາວໃໝ່ໆກໍຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປຮ່ວມງານລ້ຽງ.
ຍານາງ ຈັນສະໝອນ ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ລັດ ແຄນຊັສ ໄດ້ກ່າວຊູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມສະຫຼອງໃນປີນີ້ວ່າ: ປີນີ້ກະມີແຜນສະຫຼອງ ຄຣິສມາສ ແຕ່ວ່າສະຫຼອງຢູ່ເມືອງທີ່ນ້ອງຢູ່ເນາະ, ບໍ່ໄດ້ໄປຕ່າງລັດຕ່າງເມືອງຄືທຸກໆປີ. ປົກກະຕິກະຊິໄປຫາພີ່ຫານ້ອງຢູ່ຕ່າງລັດຫັ້ນນະ. ຫາກແຕ່ວ່າປີນີ້ມັນກະຫຍຸ້ງຍາກັບວຽກແດ່, ລະກະວັນພັກ, vacation time ມັນກະໝົດແລ້ວເນາະ ກະເລີຍບໍ່ໄດ້ໄປ. ປີນີ້ເຮັດເລັກໆນ້ອຍໆເນາະ ມີແຕ່ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່ໃກ້ຊິດກັນຊື່ໆ, ແບບສີ່ຫ້າຄອບຄົວ. ສ່ວນຄອບຄົວຢູ່ຕ່າງລັດເຂົາເຈົ້າຄາວຽກຄາງານກະມາບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນປີນີ້.”
ປົກກະຕິຄົນອາເມຣິກັນຈະກິນເຂົ້ານຳກັນ, ເບິ່ງກິລາອາເມຣິກັນຟຸດບອລ ແລະ ເປີດຂອງຂວັນນຳກັນ. ແຕ່ຄົນລາວເຮົາເປັນຄົນທີ່ມັກມ່ວນ, ກໍຈະມີການຮ້ອງເພງເຕັ້ນລຳນຳກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ.
ຍານາງ ຈັນສະໝອນ ກ່າວວ່າ
ພຸດທະສອນ ຖາມ: ຄອບຄົວໄດ້ຊື້ຂອງຂວັນຫຍັງໃຫ້ກັນບໍ່?
ຈັນສະໝອນ: “ຊື້, ຊື້ທຸກປີເນາະ. ຊື້ຂອງຂວັນເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນນ້ຳໃຈໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ, ໃຫ້ປ້າໃຫ້ລຸງ, ໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ຄົນທີ່ວ່າເຮົາເຄົາລົບນັບຖືຫັ້ນນະ, ພໍ່ຮັກແມ່ຮັກເບາະ, ອ້າຍເອື້ອຍຮ້ອງທີ່ຮັກແພງກັນ ແລະ ທາງຄອບຄົວ. ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນເນາະໃຫ້ເລັກໆນ້ອຍໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.”
ພຸດທະສອນ ຖາມ: ຄຣິສມາສ ປົກກະຕິນີ້ຊິເຮັດຫຍັງກິນ?
ຈັນສະໝອນ: ບໍ່ວ່າແຕ່ປີໃດກໍ່ຕາມເນາະຊິມັກເຮັດອາຫານລາວ. ເຮັດອາຫານລາວແນ່ ລະກະເຮັດເຝີແນ່, ເຮັດຢໍ່ທອດແດ່ ເຮັດປີ້ງຊີ້ນແດ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈັ່ງຊີ້ນະເນາະ. ບາງເທື່ອກະມີລາບ, ຕຳໝາກຫຸ່ງຈັ່ງຊີ້ຫຼະ, ມີເຂົ້າໜຽວ.
ພຸດທະສອນ ຖາມ: ຄົນລາວເຮົາສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສນຳກັນຈັ່ງໃດ?
ຈັນສະໝອນ: ສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ຄົນລາວເຮົາມັກມ່ວນຢູ່ແລ້ວ. ຄັນມີຊຸມແຊວຢູ່ເຮືອນຜູ້ໃດຫັ້ນນະກະຕ້ອງມີຮ້ອງເພງຄາຣາໂອເກະ. ບາງຄົນມີຄົນຮັກຄົນແພງມີດົນຕຣີ ມີສະປີກເກີ ມີເຄື່ອງດົນຕຣີແລ້ວກະເອົາມືຄີບອດມາເສບ. ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ກະຮ້ອງຄາຣາໂອເກະກັນຫຼິ້ນ. ນັ່ງລົມກັນຈັ່ງຊີ້ນະ.”
ການສະຫຼອງໃນ ສະຫະລັດ ອາກາດມັນອາດຈະໜາວ, ປະຊາຊົນຈຶ່ງໄດ້ອາໄສຊຸມແຊວກັນຢູ່ໃນບ້ານ. ແຕ່ໄກອອກໄປຢູ່ຊີກໂລກໃຕ້ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ, ວັນຄຣິສມາສ ແມ່ນບໍ່ຮູ້ສຶກຄືເລີຍເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຫິມະ ແລະ ກໍບໍ່ໜາວ.
ເດືອນ 12 ໃນອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນລະດູຮ້ອນ, ເຊິ່ງອາກາດແມ່ນຮ້ອນຫຼາຍ. ແຕ່ອາກາດຮ້ອນກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດຄົນອອສເຕຣເລຍ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະຫຼອງທັງຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ນອກບ້ານ. ມີກິດຈະກຳໃຫ້ເຮັດຫຼາຍຢ່າງ.
ທ້າວ ເຈມສ໌, ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງ ໂກລ໌ ໂຄສ໌, ລັດ ຄວີນສແລນ ເວົ້າວ່າມັນມ່ວນກວ່າການສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສໃນລະດູໜາວ.
ທ້າວ ເຈມສ໌ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “ຂ້ອຍມັກຫຼາຍ. ຂ້ອຍເຄີຍສະຫຼອງວັນຄຣິສມາສໃນລະດູໜາວຢູ່ ສະຫະລັດ ແລ້ວ. ແຕ່ວັນຄຣິສມາສ ໃນລະດູຮ້ອນແມ່ນຄັກກວ່າ, ມັນມີອາຍຮ້ອນ, ໄດ້ໄປລອຍນ້ຳ, ກິນອາຫານທະເລ ແລະ ດື່ມເບຍເຢັນໆໃສ່ມີແຮງດີ.”
ໃນຄືນກ່ອນວັນຄຣິສມາສ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ 24, ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຈະອອກໄປທ່ຽວຢູ່ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ພາກັນເມົາເຫຼົ້າ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີກົງກັນຂ້າມກັບຄົນອາເມຣິກັນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ບ້ານ, ກະກຽມອາຫານ ແລະ ເບິ່ງກິລາ ຫຼື ເບິ່ງຮູບເງົານຳກັນ ແລະ ໃນວັນທີ 25, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເປີດຂອງຂວັນ, ພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນເຂົ້າສາມັກຄີກັບຄອບຄົວ.
ທ້າວ ເຈມສ໌ ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ແຜນຂອງລາວໃນປີນີ້ວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຂ້ອຍຈະຢູ່ບ້ານສະຫຼອງກັບຄອບຄົວປີນີ້. ພວກເຮົາຊິເຮັດອາຫານກິນນຳກັນຫຼາຍຢ່າງ. ຊິອົບໝູ, ປີ້ງເປັດ, ມີແຮມ. ຂອງຫວານກໍຊິມີເຄັກ, ຄັສຕາດ ແລະ ວຸ້ນ. ໂອ໊, ອີກຢ່າງນຶ່ງທີ່ຄົນ ອອສເຕຣເລຍ ມັກກິນຫຼາຍໃນບຸນຄຣິສມາສແມ່ນກຸ້ງ. ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍກໍຈະປີ້ງກຸ້ງກິນຄືກັນ.”
ໃນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຄຣິສມາສ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບຕ່າງໆຈະຫຼິ້ນເພງ ແລະ ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບ ບຸນຄຣິສມາສໝົດມື້. ຮ້ານຄ້າທັງຫຼາຍກໍຈະທຳການຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ໝູ່ບ້ານ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆຈະປະດັບປະດາດອກໄຟທີ່ສວຍງາມ. ສ່ວນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ແລະ ທຳນຽບຂາວ ກໍມີຕົ້ນຄຣິສມາສຂະໜາດໃຫຍ່ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມາທ່ຽວໄດ້ຖ່າຍຮູບນຳ.
ຫຼັງຈາກວັນຄຣິສມາສ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະກຽມສຳລັບຕ້ອນຮັບປີໃໝ່.
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