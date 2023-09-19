ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ກ່ອນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຊິ່ງທ່ານຈະພະຍາຍາມຊັກຊວນບັນດາຜູ້ນຳທັງຫຼາຍວ່າ ວິໄສທັດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການນຳພາຂອງ ອາເມຣິກັນ ແລະ ວິທີການຫຼາຍຝ່າຍຕໍ່ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ບາງບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ສົງຄາມທີ່ດຳເນີນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບກວ້າງອອກໄປ ຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານໂລກ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ອາດມີໂອກາດທີ່ຈະຄວບຄຸມການພົວພັນທາງການທູດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງສັດຕູ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມກັນດັ່ງກ່າວ. ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ທີ່ປະເຊີນກັບໝາຍຈັບຈາກສານອາຍາສາກົນ, ແມ່ນຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊັ່ນດຽວກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ ຜິງ, ຫຼື ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຫວັງ ຢີ.
ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນເພື່ອຮັກສາການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ
ຢູເຄຣນ ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກປະເທດຕ່າງໆໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກເພື່ອເລັ່ງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງ ມົສກູ ແລະ ກີຢິບ. ປະຊາຊົນໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາທີ່ວ່ານີ້ແບກຮັບພາລະຂອງຜົນກະທົບທັງໝົດຂອງສົງຄາມ ໃນດ້ານພະລັງງານໂລກ ແລະ ລາຄາອາຫານ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ໂອກາດຂອງສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ມີທັດສະນະທີ່ຄືກັນຈາກ “ບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກ” ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມນັ້ນ, ສະມາຊິກທີ່ບໍ່ແມ່ນປະເທດຕາເວັນຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢາກເຫັນການຕົກລົງກັນທາງການທູກຕໍ່ສົງຄາມບໍ່ຊ້າກໍໄວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຣິເຈີດ ໂກວານ, ນັກຊ່ຽວຊານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ກຸ່ມວິກິດການສາກົນ.