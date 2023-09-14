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ຫວຽດນາມ ສະຫະລັດ ຍົກລະດັບພາ​ຄີສອງຝ່າຍ ​ແຕ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຕຳໜິ​ທີ່​ບໍ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງສິດທິມະນຸດ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ພົບປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟາມ ມິນ ຈິນ ໃນນະຄອນຮາໂນ່ຍ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023

ຮາໂນ່ຍ ແລະວໍຊິງຕັນ ໄດ້ປະກາດຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ຂຶ້ນ​ເປັນ​ພາ​ຄີຍຸດທະສາດ​ແບບກວມ​ລວມ ​ຊຶ່ງ​ເປັນລະດັບສູງສຸດ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຂອງຫວຽດນາມ. ຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ໃນ​ການບໍ່ມີການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເມືອງພ​າຍ​ໃນ​ປະ​ເທດຂອງຫວຽດນາມເປັນ​ສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຮາໂນ່ຍທີ່ເຫັນ​ດີຕົກລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວ ແຕ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະບັນດາກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດພາກັນ ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ທີ່ຂາດການເນັ້ນໜັກໃນ​ດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນຂະນະທີ່ມີການ​ປາບ​ປາມທັບມ້າງ​ຕໍ່​ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ​ຍິ່ງ​ທະ​ວີ​ຄວາມວ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ຢູ່ປະເທດເອ​ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໄປເຖິງຮາໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ເພື່ອພົບປະກັບເລຂາທິ ການໃຫຍ່ ຫວງຽນ ຟູ ຈອງ. ​ໃນ​ຕອນ​ບາຍ​ຂອງມື້ນັ້ນ ທ່ານ​ຈອງແລະທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພ້ອມໃນ​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີຍຸດທະສາດ​ແບບກວມ​ລວມເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່ສັນຕິພາບ ການຮ່ວມມື ແລະ​ການ​ພັ​ດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມນັ້ນ ມີ​ວັກ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ “ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ​ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.”

ຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ Human Rights Watch ເຂດເອເຊຍ ທ່ານຟິ​ລ ໂຣເບີດສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຮັບ​ການປະຕິບັດ “ຫລັງຈາກ​ນຶກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນ​ພາຍ​ຫຼັງ” ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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