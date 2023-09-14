ຮາໂນ່ຍ ແລະວໍຊິງຕັນ ໄດ້ປະກາດຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ ຂຶ້ນເປັນພາຄີຍຸດທະສາດແບບກວມລວມ ຊຶ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດ ໃນຄວາມສຳພັນທາງການທູດຂອງຫວຽດນາມ. ຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ໃນການບໍ່ມີການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເມືອງພາຍໃນປະເທດຂອງຫວຽດນາມເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຮາໂນ່ຍທີ່ເຫັນດີຕົກລົງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວ ແຕ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດພາກັນ ບໍ່ພໍໃຈທີ່ຂາດການເນັ້ນໜັກໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນຂະນະທີ່ມີການປາບປາມທັບມ້າງຕໍ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຍິ່ງທະວີຄວາມວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໄປເຖິງຮາໂນ່ຍ ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ເພື່ອພົບປະກັບເລຂາທິ ການໃຫຍ່ ຫວງຽນ ຟູ ຈອງ. ໃນຕອນບາຍຂອງມື້ນັ້ນ ທ່ານຈອງແລະທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພ້ອມໃນການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດແບບກວມລວມເພື່ອເຫັນແກ່ສັນຕິພາບ ການຮ່ວມມື ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມນັ້ນ ມີວັກນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວເຖິງ “ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.”
ຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ເຂດເອເຊຍ ທ່ານຟິລ ໂຣເບີດສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ “ຫລັງຈາກນຶກຂຶ້ນໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ” ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ.