ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຢູເຄຣນ ຕົກລົງໃສ່ອູ່ສ້ອມແປງເຮືອ ເຊວາສໂຕໂພລ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ລູສອນໄຟຢູເຄຣນ ໄດ້ຕົກໃສ່ອູ່ສ້ອມແປງເຮືອ ຢູ່ໃນເຂດໄຄຣເມຍ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຜະໜວກເອົາ.
ທ່ານມີຄາຍ ຣາຊໂວຊາເຢບ ຜູ້ປົກຄອງເຂດທີ່ຖືກຣັດເຊຍແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າເຊວາສໂຕໂພລ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຢູ່ເຕເລກຣາມສະແດງໃຫ້ເຫັນມີໄຟໄໝ້ ແລະຄວັນກຸ້ມຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ແລະກ່າວວ່າ 24 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການ ໂຈມຕີ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ອູ່ສ້ອມແປງເຮືອດ້ວຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 10 ລູກ ແລະເຮືອທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບສາມລໍາ ແລະການປ້ອງກັນທາງອາກາດຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳລາຍລູກສອນໄຟເຈັດລູກ ແລະເຮືອທັງໝົດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍັງກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີນີ້ໄດ້ທຳລາຍເຮືອສອງລໍາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສ້ອມແປງ.
ຢູ່ຂົງເຂດໂອເດສາຂອງຢູເຄຣນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໂດຣນຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ທຳລາຍທ່າເຮືອ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນໃນເມືອງອິສແມລ.
ທ່ານໂອເລ ກີເປີ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ ກ່າວຢູ່ເຕເລກຣາມວ່າ ຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີ.
ເມືອງອິສແມລ ໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້. ບັນດາທ່າເຮືອທີ່ໃຊ້ເພື່ອສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດ ຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າດານູບ.