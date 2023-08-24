ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໒໔ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍການລົງໂທດ ພາກ​ສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຮືອບິນ ຂອງມຽນມາ ໂດຍອ້າງເຖິງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ​ທະ​ຫານ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ແຟ້ມ-ກະຊວງການເງິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 18 ມັງກອນ ປີ 2023.

ສະຫະລັດ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍການລົງໂທດຕໍ່ມຽນມາເຊິ່ງລວມມີບັນດາບບໍລິສັດຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼືບັນດາບຸກຄົນ ທີ່ກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໃນການຫາຊື້ນໍ້າເຊື້ອໄຟ ສໍາລັບເຮືອບິນ ທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເອງ, ເຊິ່ງກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງ ການຂ່າວ Reuters.

ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ເພີ້ມ​ຊື່ອີກສອງບຸກຄົນເຂົ້າໃນ​ບັນ​ຊີການລົງໂທດຂອງ​ຕົນ​ ຄື ຄິນ ພີວ ວິນ (Khin Phyu Win) ແລະ ຊໍ ມິນ ຕຸນ (Zaw Min Tun), ພ້ອມດ້ວຍສາມບໍລິສັດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພວກເຂົາ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຊື້ ແລະຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງເຮືອບິນໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2021 ກະຊວງການເງິນກ່າວ.

ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຕົນກໍາລັງດໍາເນີນການອອກຂໍ້ກໍານົດທີ່ລະບຸກ່ຽວກັບພາກສ່ວນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຂອງເຮືອບິນໃນມຽນມາ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ ກົດຂໍ້ບັງຄັບ ທີ່ໄດ້ເຊັນລົງນາມໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ສໍາລັບຂັດຂວາງບັນດາບໍລິສັດ ຢູ່ນອກມຽນມາ ຈາກການຕິດຕໍ່ຊື້ຂາຍ ກັບພາກສ່ວນປ້ອງກັນປະເທດ.

ທ່ານໄບຣແອນ ເນລສັນ (Brian Nelson), ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະຊວງການເງິນ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເລື້ອງການກໍ່ການຮ້າຍແລະສືບລັບທາງດ້ານການເງິນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ໂດຍຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ໜ່ວຍງານການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະເພີ້ມການລົງໂທດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການທະຫານ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຂັດຂວາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂອງລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ ທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອກົົດຂີ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາໄດ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG