ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະອີກ 18 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະຕ່າວປີ້ນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ທີ່ທ່ານເສຍໄຊນັ້ນ.
ຂໍ້ກ່າວຫາ 13 ຂໍ້ ທີ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ທ່ານທຣໍາ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຮວມທັງການສໍ້ໂກງ ລະເມີດຕໍ່ຄຳສາບານການເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ຈະປອມແປງ ແລະຍຶືນເອກກະສານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະການກະທຳຜິດອື່ນໆ.
ການກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາໄອຍະການຈໍເຈຍຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ອະດີດປະທານາທະບໍດີ ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍຂອງລັດຈໍເຈຍສອງ ຂໍ້ ຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງ.
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາພ້ອມກັບທ່ານທຣໍາ ກໍມີອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານມາກ ມີໂດ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣໍາ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ແລະອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈຟຟຣີ ຄລາກ.
ທະນາຍຄວາມເຂດເມືອງຟູລຕັນ ທ່ານນາງຟານີ ວິລລິສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດອາຊະຍາກຳ ຢູ່ໃນເມືອງ ແລະແຫ່ງອື່ນໆເພື່ອ “ໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນການເຮັດໃຫ້ທ່ານດໍໂດລ ເຈ ທຣໍາ ໄດ້ຍຶດເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຕື່ມອີກນຶ່ງສະໄໝ” ທີ່ໄດ້ເລີ້ມໃນເດືອນມັງກອນ 2021.
ລາຍລະອຽດຂໍ້ກ່າວຫາຫລາຍຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງການກ່າວອ້າງເອົາຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ກ່ຽວກັບຜູ້ປ່ອນບັດປອມຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈໍເຈຍ ພະຍາຍາມຊັກຊວນບັນດາສະມາຊິກສະພາຈໍເຈຍ ດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງສຳລັບປ່ອນບັດຂອງລັດຫຼືເອເລັກເທີ ໃຫ້ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານທຣໍາ ແລະຂະໂມຍເອົາຂໍ້ມູນການປ່ອນບັດ.
“ການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ບໍລິຫານໂດຍລັດ ຊຶ່ງມອບຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງການຄໍ້າປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ທ່ຽງທໍາ ແລະນັບຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການປ່ອນບັດ” ທີ່ທ່ານນງວິລລິສ ໄດ້ກ່າວ. “ບົດບາດຂອງລັດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນການດຳເນີນງານແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”