ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ EMISSION

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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງອົງການ NATO ຈະພົບກັບປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ
ສານສູງມຽນມາ ມີກໍານົດທີ່ຈະພິຈາລະນາການຂໍອຸທອງຂອງ ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ
ທາງຍົກລະດັບ ທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ ພັງລົງ ຢູ່ປະເທດໄທ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
VOA60 World- Khartoum experienced communications blackout for hours Friday, International Criminal Court considers new Sudan investigation
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 3 ກໍລະກົດ ຢູເຄຣນ: ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຊຶ່ງຢຶດພື້ນທີ່ໄດ້ບາງສ່ວນ
ຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ - 22 ມິຖຸນາ ປະທານາທິບໍດີ ແອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິເສດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ ທີ່ປາຣີ
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