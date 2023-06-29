ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບບັນດາ ນັກວິສະວະ ກອນລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດດາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ ແຕ່ລະນັກວິຊາການເຫລົ່ານີ້ ມີໜ້າທີ່ອອກແບບການກໍ່ສ້າງ ແລະວິເຄາະການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນກົດລະບຽບແລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັກວິຊະວະກອນກໍ່ສ້າງມີຢູ່ຫລາກຫລາຍຂະແໜງການ ແລະມີໜ້າທີ່ຮັບ ຜິດຊອບຕ່າງກັນເຊັ່ນ ນັກວິສະວະກອນສ້າງທາງ ສ້າງຂົວ ອອກແບບເຄຫະສະຖານ ແລະນັກວິສະວະກອນສືບສວນວິເຄາະການກໍ່ສ້າງເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ບັນດານັກວິສະວະກອນລາວອາເມຣິກັນເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສູງຢູ່ໃນວົງການ ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໆຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຊື່ສຽງ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເຂົາເຈົ້າສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິໃນການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານວິກເຕີ ສຸກກໍາເນີດ ອາຍຸ 56 ປີ ສຳເລັດປະລິນຍາໂທຝ່າຍວິເຄາະການກໍ່ສ້າງ ປັດຈຸບັນເປັນຮອງປະທານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Principal Engineering Consultant ຢູ່ທີ່ນະຄອນໄມອາມີິ ລັດຟລໍຣິດາ ມາເປັນເວລາ ກວ່າສາມທົດ ສະວັດ. ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບສູ່ ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານສົມເດດ ຈັນທະລັງສີ ແມ່ນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນນັກວິສະວະກອນອອກແບບການປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນຢູ່ເຂດເມືອງເຊນປີເຕີສະເບີກ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ມາເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດ. ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານກໍຄືອອກແບບກໍ່ສ້າງ ການໃຊ້ວັດທຸກໍ່ສ້າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະວິໃຈງົບປະມານການກໍ່ສ້າງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສາມາດເຈົ້າຂອງເຄຫາສະຖານສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງແພມເມີລາ ຣໍເຈີ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ມາເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດແລ້ວ ນາງໄດ້ປະສົບກັບໄພທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະພາຍຸ ຊຶ່ງໃນບາງຄັ້ງກໍຮ້າຍແຮງ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ຮ້າຍແຮງ ລະດູໄພທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນຂອງທຳມະດາ ຊຶ່ງນາງແພມເມີລາ ກ່າວເຖິງປະສົບການສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ລັດຟລໍຣິດາ ຕັ້ງຢູ່ແຫລມສຸດທາງພາກໃຕ້ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງສະຫະ ລັດ ແຄມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກເປັນລັດທີ່ມີຄວາມອົບອຸ່ນດືງດູດນັກທ່ອງ ທ່ຽວຢູ່ຕະຫລອດປີ. ແຕ່ວ່າ ລັດຟລໍຣິດາ ຕ້ອງປະສົບກັບລະດູໄພທຳມະຊາດເຊັ່ນ ເຮີຣີເຄນ ແລະນໍ້າຖ້ວມ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ ບັນດານັກວິສະ ວະກອນ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະໃຊ້ວັດຖຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບກົດລະບຽບເພື່ອໃຫ້ຕ້ານທານກັນໄພທຳມະຊາດໄດ້.