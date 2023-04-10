ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Hawkish

NEWS WORDS: Hawkish
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ.
You might hear this word to describe someone’s beliefs on defense issues.
ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຄຳສັບນີ້ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງບາງຄົນ ກ່ຽວກັບບັນຫາປ້ອງກັນປະເທດ.
HAWKISH.
HAWKISH.
She (Hillary Clinton) is more hawkish in her views.
I think she was speaking quite frankly about what she believes in foreign policy.
ທ່ານນາງ (ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ) ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ມັກຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງການທະຫານເຂົ້າແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່ານະໂຍບາຍການທູດ.
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານນາງ ໄດ້ເວົ້າຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານນາງເຊື່ອໃນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ.
Hawkish.
Hawkish.
A hawk is a fierce bird.
A hawk ແມ່ນໂຕນົກທີ່ດຸຮ້າຍ.
The word hawkish describe someone’s thought on defense issues.
ຄຳສັບ hawkish ອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດຂອງຄົນຜູ້ນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາປ້ອງກັນປະເທດ.
It means the person support using military force.
ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ກຳລັງທະຫານ.
The opposite of being hawkish is being a dove.
ຄຳກົງກັນຂ້າມກັບ hawkish ແມ່ນ a dove ຫລຶ ນົກເຂົາ.
Doves is using militaries as a last possibility.
Doves ຫຼື ນົກເຂົາແມ່ນການໃຊ້ທະຫານດັ່ງກັບສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
So, the next time you hear the word hawkish,
you will know what this word means!
ສະນັ້ນ ເທື່ອໜ້າເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ hawkish ທ່ານຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.