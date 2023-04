ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Hawkish

NEWS WORDS: Hawkish

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ທ່ານ​ກ່ຽວກັບ​ ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂ່າວ.

You might hear this word to describe someone’s beliefs on defense issues.

ທ່ານອາດ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ສັບ​ນີ້ ທີ່ອະທິບາຍ​ເຖິງຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງບາງ​ຄົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ.

HAWKISH.

​HAWKISH.

She (Hillary Clinton) is more hawkish in her views.

I think she was speaking quite frankly about what she believes in foreign policy.

ທ່ານ​ນາ​ງ (ຮີລ​ລາ​ຣີ ຄ​ລິນ​ຕັນ) ​ມີ​ທັດ​ສະ​ນະຄະຕິທີ່ມັກຈະໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງການທະຫານເຂົ້າແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່ານະໂຍບາຍການທູດ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ ໄດ້ເວົ້າ​ຢ່າງກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ ກ່ຽວ​ກັບ ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເຊື່ອ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

Hawkish.

Hawkish.

A hawk is a fierce bird.

A hawk ແມ່ນໂຕ​ນົກທີ່​ດຸ​ຮ້າຍ.

The word hawkish describe someone’s thought on defense issues.

ຄຳສັບ hawkish ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງຄົນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນຫາ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ.

It means the person support using military force.

ມັນ​ໝາຍ​ຄວາ​ມ​ວ່າ ເປັນ​ຄົນທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ.

The opposite of being hawkish is being a dove.

ຄຳ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ hawkish ແມ່ນ​ a dove ​ຫລຶ ​ນົກ​ເຂົາ.

Doves is using militaries as a last possibility.

Doves ຫຼື ນົກເຂົາແມ່ນການໃຊ້ທະ​ຫານດັ່ງກັບສິ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່ອາດເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

So, the next time you hear the word hawkish,

you will know what this word means!

ສະ​ນັ້ນ ເທື່ອ​ໜ້າ​ເວ​ລາທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ວ່າ hawkish ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ​ຄຳ​ສັບ​ນີ້ ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຫຍັງ.