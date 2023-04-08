ການສຳຫລວດສະຖານະການໄຟໄໝ້ປ່າ ໂດຍດາວທຽມໄທຄົມພົບວ່າ ມີບໍລິເວນທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າເກີນກວ່າ 17,700 ພື້ນທີ່ໃນ 5 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລ່າງ ໃນນີ້ຮວມທັງໄຟໄໝ້ປ່າ 4,066 ພື້ນທີ່ໃນລາວ ຊຶ່ງຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
ທ່ານອະນຸຊາ ບູລະພາໄຊສີ ໂຄສົກລັດຖະບານໄທ ຖະແຫລງວ່າການສຳຫລວດສະຖານນະການໄຟໄໝ້ປ່າໃນເຂດ 5 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລ່າງໂດຍດາວທ່ຽມໄທຄົມພົບວ່າ ມີບໍລິເວນທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າໄມ້ ຈຳນວນທັງໝົດ 17,704 ພື້ນ ທີ່ ໂດຍພື້ນທີ່ທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າຫລາຍທີ່ສຸດຄືມຽນມາ ຕິດຕາມດ້ວຍໄທ ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຖ້າຫາກບໍ່ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຮີບດ່ວນ ກໍຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈູດໄຟເຜົາປ່າເພື່ອການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍນັ້ນ ຖືເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ສຸດທີ່ 5 ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລ່າງຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຄວບຄຸມການຈູດໄຟເຜົາປ່າດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ດັ່ງທີ່ທ່ານອະນຸຊາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມໄທນີ້ພົບຈຸດຄວາມຮ້ອນທັງສິ້ນ 5.396 ຈຸດ ມຽນມາ ພົບຈຸດຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ປະມານ 6,877 ຈຸດ ທີ່ ສປປ ລາວ ປະມານ 4,066 ຈຸດ ທີ່ກຳປູເຈຍ 739 ຈຸດ ແລ້ວກໍທີ່ຫວຽດນາມ 626 ຈຸດ ຊຶ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງເລື້ອງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງເລື້ອງຂອງແນວທາງ ໃນການທີ່ຈະຕ້ອງຍົກລະດັບຄວາມຮ່ວມມື ກັບປະ ເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອທີ່ຈະລົດການເຜົາໃນພື້ນທີ່ການກະເສດ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ຢຶນຢັນວ່າ ໄຟປ່າໃນລະດູຮ້ອນຂອງທຸກປີເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ໃນລາວເສຍຫາຍໄປຫລາຍກວ່າ 100,000 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ມີການລັກລອບເຜົາປ່າ ເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ໂດຍປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ປ່າໄມ້ເສຍຫາຍຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍມີສາເຫດຈາກບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນທີ່ເປັນປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງການເຜົາປ່າໃນເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ນອກຈາກວ່າຈະໄດ້ມີກາແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກສະຖານະການໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນມີນາ 2023 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດດັບມອດໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະປ່າໄມ້ຖືກໄຟໄໝ້ເສຍຫາຍໄປແລ້ວ ກວ້າງກວ່າ 250 ເຮັກຕາ ໂດຍການລັກລອບເຜົາປ່າ ເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ກໍຍັງເປັນສາເຫດສຳຄັນເຊັ່ນເດີມ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເຂດທີີ່ໄຟໄໝ້ໂຕຈິງ ແລະກະເຂດທີ່ປະຊາຊົນບຸກລຸກຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ຊຶ່ງເປັນ ຕົ້ນເຫດອັນນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟລາມປ່າໃນຄັ້ງນີ້ຜ່ານມາ ກະສາມາດດັບມອດໄດ້ຫລາຍຈຸດແຕ່ບາງກໍ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ດ້ວຍໂຕຂອງມັນເອງ ດ້ວຍການມອດທີ່ບໍ່ມອດສະນິດໄດ້ ແລະບາງຈຸດກະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກພູມີປະເທດເປັນເຂດພູຜາປ່າດົງສູງຊັນ ກຳລັງຂຶ້ນເຮັດໜ້າທີ່ໂຕຈິງຫັ້ນກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນຳເອົາອຸບປະກອນຂຶ້ນກະບໍ່ໄດ້ ອຸບປະກອນກະບໍ່ພຽງພໍແດ່ ແລະກະເປັນອຸບປະກອນປະຖົມປະຖານແດ່.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄຟປ່າຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ໃນເຂດທີ່ມີການລັກລອບເຜົາປ່ານັ້ນ ໂດຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາພົບວ່າໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຂະບວນການລັກລອບຄ້າໄມ້ເຖື່ອນທີ່ເຂດຊາຍແດນລາວກັບຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ເພາະການເຜົາປ່າໃຫ້ກາຍເປັນປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມນັ້ນ ຍອມໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຕັດໄມ້ ຢູ່ໃນເຂດປ່າເຊື່ອມໂຊມດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເຫດນີ້ ກະຊວງກະສິກຳປ່າໄມ້ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອກວດກາການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ຕາມຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ປິດໂຮງງານໄມ້ 2,751 ແຫ່ງ ຈັບຜູ້ທຳຜິດ 17,000 ກວ່າຄົນ ແລະຍຶດໄມ້ກວ່າ 5 ລ້ານ ແມັດກ້ອນ ໃນ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ.