NEWS WORDS: Ringleader
Welcome to the Voice of America’s “News Words,”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ
This word is one that you might hear in stories about crime:
ຄຳສັບນີ້ ແມ່ນຄຳສັບນຶ່ງ ທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳ.
In what official describe a bold and courageous operation, U.S forces quietly moved in to an area near still dangerous Benghazi Sunday, capturing Ahmed Abu Khatallah, the suspect ringleader of the 2012 attack that left four American dead.
ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະທິບາຍດັ່ງກັບການປະຕິບັດການທີ່ບໍ່ຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມກ້າຫານນັ້ນ, ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນເຂດໃກ້ກັບເມືອງ ເບັນກາຊີ ທີ່ຍັງອັນຕະລາຍຢູ່ໃນວັນອາທິດ, ດ້ວຍການຈັບໂຕ ທ້າວ ອາເມັດ ອາບູ ຄາຕາລລາ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າເປັນຕົວການຂອງການໂຈມຕີເມື່ອປີ 2012 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວ ອາເມຣິກັນ ສີ່ຄົນເສຍຊີວິດ.
Ringleader is two words put together, ring and leader.
Ringleader ແມ່ນສອງຄຳສັບທີ່ຖືກນຳມາເຂົ້າໃສ່ກັນຄືຄຳວ່າ ring ແລະ leader.
It means the person in charge of a group of people. Usually they are involved in something illegal.
ມັນໝາຍເຖິງຄົນຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມນຳພາກຸ່ມຄົນກຸ່ມນຶ່ງ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາພົວພັນໃນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
Our story was about the capture of suspected ringleader of the 2012 attack on the U.S. consulate in Benghazi, Libya.
ຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນຜູ້ນຳພາການໂຈມຕີໃສ່ກົງສຸນ ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເມືອງເບັນກາຊີ ປະເທດ ລີເບຍ.
Now, when you hear the word Ringleader, Your American English will be good enough to know what News Words means
ບັດນີ້ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Ringleader ພາສາອັງກິດອາເມຣິກັນຂອງທ່ານ ກໍຈະດີພໍວ່າ ຄຳສັບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.