ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເດືອນມີນາແມ່ນເດືອນສະຫລອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ເພາະສະນັ້ນໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນສະຕີແປດຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບ "ລາງວັນຜູ້ນຳຂອງແມ່ຍິງຢູໂຣບສາກົນ ປີ 2023” ຕິດຕາມດ້ວຍ ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສຶກສາ ດຣ. ສຳລີ ແມັດ ແລະທ່ານນາງແນນຊີ ສະແປັກແມນ ນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ ມາສະເໜີໂດຍ ກິ່ງສະຫວັນ.
ບັນດາແມ່ຍິງເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພາກັນວາງບົດບາດອັນສຳຄັນໄວ້ໃຫ້ເຫັນຫລາຍໆຢ່າງ ນອກຈາກມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄອບຄົວ ແລະວຽກງານຂອງຕົນເອງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ສະຫລະເວລານຳພາປະຊາຄົມເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ແລະກິດຈະການສັງຄົມ.
ດຣ. ບຸນທອນຈັນທະລາວົງ ນາຍແພດຢູ່ປະເທດເຢຍຣະມັນ ແມ່ນນັກເຄື່ອນໄຫວການເມືອງຂອງ “ອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ” ມາເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດ. ໃນວັນທີ 6 ເດືອນມີນາ ທີ່ຜານມານີ້ ດຣ. ບຸນທອນ ໃນນາມຄົນລາວ-ເຢຣະມັນ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາແມ່ຍິງສາກົນອີກເຈັດຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບລາງວັນ ຜູ້ນຳແມ່ຍິງສາກົນຂອງຢູໂຣບ ຫລື “European Women’s International Leadership Award” ປະຈຳປີ 2023 ຊຶ່ງປະກອບມີແມ່ຍິງເຊຶື້ອສາຍ ຈາກ ລາວ ໂມຣົກໂກ ແບລຈ້ຽມ ເທິກກີ ບັງກລາແດັສ ເຮຕີ ຣວານດາ ແລະຣັດເຊຍ. ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີ ປະທານອົງການພັນທະມິດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕສິດທິມະນຸດໃນລາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບກຽດຕິຍົດທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ:
ຢູ່ທີ່ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການສຶກສາ ດຣ. ສຳລີິ ແມັດ ສຳເລັດປະລິນຍາເອກ ຝ່າຍການຈັດຕັ້ງປະ ຊາຄົມ. ໃນນາມສະມາຊິກສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ ດຣ. ສໍາລີເຫັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານ ການສຶກສາ ຂອງເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ອະທິ ບາຍ ສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານນາງແຊນດີ ສະແປັກແມນ ສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອະດີດຜູ້ສະ ໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານນະຄອນແຊນດີເອໂກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ປັດ
ຈຸ ບັນເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານຫ້ອງການ IT ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນແຊນດີເອໂກ ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການເປັນແມ່ຍິງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເນື່ອງໃນວັນສະຫລອງແມ່ຍິງສາກົນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ບັນດາແມ່ຍິງສາກົນເຊື້ອສາຍລາວ ເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ໜ້າສັນ ລະເສີນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະຍັງມີນໍ້າໃຈເພື່ອແຜ່ຮັບໃຊ້ສັງຄົມຂອງຕົນເປັນພິເສດ.