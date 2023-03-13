NEWS WORDS: Objective
Welcome to the Voice of America’s “News Words.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ
Listen to U.S President Barrack Obama using this word when talking about Islamic Militants:
ເຊີນທ່ານຟັງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໃຊ້ຄຳສັບນີ້ ເວລາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ:
So, the bottom line is this, our objective is clear and that to degrade and destroy ISIL so is no longer a threat, not just destroy Iraq but also the region and to the United States.
ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນມີດັ່ງນີ້, ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ມັນແມ່ນເພື່ອຫລຸດລະດັບ ແລະ ທຳລາຍພວກລັດອິສລາມ (ISIL) ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເປັນໄພຂູ່ມຂູ່, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບ ອີຣັກ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສຳລັບໃນຂົງເຂດ ແລະ ສະຫະລັດ ດ້ວຍ.
In our story, the word objective means a goal or aim.
ຢູ່ໃນຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ຄຳວ່າ objective ໝາຍເຖິງເປົ້າໝາຍ ຫຼືຈຸດມຸ່ງໝາຍ.
The president said the U.S objective is to destroy the Islamic State militant group.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອີສລາມ.
When use as an adjective, objective has a different meaning.
ເວລາໃຊ້ຄຳສັບນີ້ເປັນຄຳນາມ, objective ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ.
It means to look at something with an open mind free of emotion.
ມັນໝາຍເຖິງການເບິ່ງບາງຢ່າງ ດ້ວຍໃຈເປີດກວ້າງໂດຍປາສະຈາກຄວາມຮູ້ສຶກ.
Now, the next time you hear the word objective, you will know this News Word means!
ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ objective ທ່ານຈະຮູ້ວ່າ ຄຳເວົ້າຄຳນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ!