NEWS WORDS: Objective

Welcome to the Voice of America’s “News Words.

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ທ່ານ​ກ່ຽວກັບ​ ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂ່າວ

Listen to U.S President Barrack Obama using this word when talking about Islamic Militants:

ເຊີນ​ທ່ານຟັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ໃຊ້​ຄຳ​ສັ​ບນີ້ ເວ​ລາ​ເວົ້າ​ ກ່ຽວ​ກັບ ພວກ​ອິ​ສ​ລາມຫົວ​ຮຸນແຮງ:

So, the bottom line is this, our objective is clear and that to degrade and destroy ISIL so is no longer a threat, not just destroy Iraq but also the region and to the United States.

ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ມີ​ດັ່ງນີ້, ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ແລະ ມັນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຫລຸດ​ລະ​ດັບ ແລະ​ ທຳ​ລ​າຍພວກລັດ​ອິ​ສ​ລາມ (ISIL) ​ສະ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງບໍ່ເປັນ​ໄພຂູ່ມ​ຂູ່, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ສຳ​ລັບ ​ອີ​ຣັກ ເທົ່າ​ນັ້​ນ, ແຕ່ສຳ​ລັບ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ດ້ວຍ.

In our story, the word objective means a goal or aim.

ຢູ່​ໃນ​ຂ່າວຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຄຳວ່າ objective ໝາຍ​ເຖິງ​ເປົ້​າ​ໝາຍ ຫຼື​ຈຸດ​ມຸ່ງ​ໝາຍ.

The president said the U.S objective is to destroy the Islamic State militant group.

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄດ້​ກ່າວວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທຳ​ລາຍ ​ກຸ່​ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງລັດ​ອີ​ສ​ລາມ.

When use as an adjective, objective has a different meaning.

ເວ​ລາ​ໃຊ້​ຄຳສັບ​ນີ້​ເປັນ​ຄຳ​ນາມ, objective ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຕ່າງ​ກັນ.

It means to look at something with an open mind free of emotion.

ມັນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການເບິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ດ້ວຍ​ໃຈ​ເປີດກວ້າງ​ໂດຍປາ​ສະ​ຈາກຄວາ​ມ​ຮູ້​ສຶກ.

Now, the next time you hear the word objective, you will know this News Word means!

ບັດ​ນີ້ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ວ່າ objective ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ຄຳ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຫຍັງ!