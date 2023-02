NEWS WORDS: assets

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ສຽງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສອນ​ທ່ານ​ກ່ຽວກັບ​ ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂ່າວ

Listen to this story about how European Union is handling the crisis in Ukraine:

​ເຊີນ​ທ່ານຟັງ​ເບິ່ງຂ່າວ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ຮັບ​ມືກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

See if you can pick out this word:

ລອງ​ເບິ່ງວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ຖືກ​ຄຳ​ສັບ​ນີ້ບໍ່: ​.

Assets.

ແອ​ສ​ເຊັດ​ສ໌

European Union has frozen the assets of some former of Ukrainian officials, wh​ile at the same time offering the country billion dollars in aid.

ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ກັກ​ຊັບ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ອະ​ດີດເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ, ໃນ​ເວ​ລາດຽວ​ກັນ​ໄດ້ສະ​ເໜີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

Assets are valuable things, or even people.

​ແອ​ສ​ເຊັດ​ສ໌ ແມ່ນສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ ຫລືແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ຄົນ.

Some examples include property or investments.

​ໂຕຢ່າງ​ບາງ​ອັນ​ລວມ​ມີ ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ ຫລື ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງໆ.

The owner of “frozen” assets cannot use them or sell them.

​ເຈົ້າ​ຂອງຂອງ​ຊັບ​ສິນທີ່ “ຖືກ​ກັກ​ໄວ້” ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້ ຫລື​ຂາຍມັນ.

Countries freeze the assets of people, or companies, they suspect of doing something wrong.

ປະ​ເທດຕ່າງໆ​ຈະ​ກັກ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ຄົນ ຫລື ​ບໍ​ລິ​ສັດ​, ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົງ​ໃສວ່າ​ເຮັດບາງ​ຢ່າງທີ່​ຜິດ.

Now, when you hear assets, you will know what this News Word means.

ບັດນີ້, ​ເວ​ລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນຄຳ​ວ່າ assets ທ່ານກໍຈະ​ຮູ້​ວ່າຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າວ​ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.