NEWS WORDS: assets
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ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ
Listen to this story about how European Union is handling the crisis in Ukraine:
ເຊີນທ່ານຟັງເບິ່ງຂ່າວນີ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຮັບມືກັບວິກິດການຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.
See if you can pick out this word:
ລອງເບິ່ງວ່າທ່ານຈະສາມາດເລືອກຖືກຄຳສັບນີ້ບໍ່: .
Assets.
ແອສເຊັດສ໌
European Union has frozen the assets of some former of Ukrainian officials, while at the same time offering the country billion dollars in aid.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກັກຊັບຊັບສິນຂອງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ຈຳນວນນຶ່ງ, ໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອລາຍພັນລ້ານໂດລາໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
Assets are valuable things, or even people.
ແອສເຊັດສ໌ ແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ຫລືແມ່ນກະທັ້ງຄົນ.
Some examples include property or investments.
ໂຕຢ່າງບາງອັນລວມມີ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຫລື ການລົງທຶນຕ່າງໆ.
The owner of “frozen” assets cannot use them or sell them.
ເຈົ້າຂອງຂອງຊັບສິນທີ່ “ຖືກກັກໄວ້” ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ ຫລືຂາຍມັນ.
Countries freeze the assets of people, or companies, they suspect of doing something wrong.
ປະເທດຕ່າງໆຈະກັກຊັບສິນຂອງຄົນ ຫລື ບໍລິສັດ, ທີ່ເຂົາເຈົ້າສົງໃສວ່າເຮັດບາງຢ່າງທີ່ຜິດ.
Now, when you hear assets, you will know what this News Word means.
ບັດນີ້, ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ assets ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.